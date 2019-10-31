Деньги из «воздуха». Сколько и на чём можно зарабатывать в Интернете

Источник материала: Аргументы и факты

Кто такие блогеры?

Слово «блог» образовалось в результате сочетания английских слов web и log, что можно перевести как «интернет-дневник событий». Вы понимаете, о чём идёт речь, если вели дневник в детстве. Блог – тот же дневник, только в Интернете. Его автор – блогер. Он рассказывает о чём-то, потому что не может молчать или просто чтобы заработать.

Существуют разные площадки, где можно вести «дневник». У каждой - своя особенность. Например, в Инстаграме акцент делается на фотографиях, в Ютубе – на видео.

Выбор тем почти не ограничен. По факту это означает, что он ограничен только требованиями законодательства. Например, в своих записях нельзя призывать к насилию. Это стандартные требования для любой платформы.

Блогеры пишут про автомобили, историю, делятся рецептами блюд, обзорами косметики и еды, некоторые просто рассказывают о себе. Теоретически можно выбиться в топ по любой теме. Главное, чтобы вам было что сказать.

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Сколько платят

Ведение блога – очень перспективное направление с точки зрения заработка, потому что верхняя планка дохода не ограничена. Вы делаете свой «дневник» интересным, на вас подписываются люди. Это видят рекламодатели и предлагают заказать вам рекламу. Например, владелец блога в Инстаграме с количеством подписчиков до 100 000 человек может получать за один рекламный пост до 200-300 долларов, до 1 млн человек – 5-6 тыс. Это примерные расценки для русскоязычного сегмента Интернета. Если вам кажется, что миллион человек – это недостижимая величина, вы ошибаетесь. Например, у того же Влада Бумаги в Инстаграме свыше 3,2 млн подписчиков.

Секреты успеха блогеры держат в тайне. Если вы хотите состояться на этой стезе, следуйте трём правилам: будьте интересны, будьте оригинальны и учитесь у лучших. Надо учитывать, что на «классических» платформах для блогеров, например, том же Ютубе, конкуренция велика и пробиться на вершину сложно. Поэтому есть смысл присмотреться к молодым площадкам. Четыре года назад крупнейшая российская ИТ-компания «Яндекс» запустила «Яндекс.Дзен». Это одновременно и рекомендательная лента контента (текст, видео, фото), и платформа для блогеров. Любой может зарегистрироваться на ней и писать на разные темы. Если вас читают, вы зарабатываете деньги. Способы получения дохода могут быть разными. Самый простой, а потому популярный – размещение рекламных блоков в текстах. Система делает это самостоятельно, а потом перечисляет блогеру процент от каждого клика по рекламе.

Преимущества «Дзена» в том, что он прост в освоении. Чтобы производить контент (в основном это текст) и зарабатывать, достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет. Тогда как, чтобы быть успешным в Инстаграме или на Ютубе, вам, скорее всего, не обойтись без навыков съёмки и монтажа.

Кроме того, «Дзен» сам ищет аудиторию для ваших публикаций. За это отвечает специальный алгоритм. Начинающий блогер может написать текст, который в течение пары недель увидят несколько миллионов человек. Общая же дневная аудитория платформы превышает 10 млн человек.

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Пенсионеры «рулят»

Основная аудитория в «Дзене», по личному опыту, - люди в возрасте 45-50 лет и старше. Им интересно читать о своих сверстниках. Поэтому в «Дзене» есть блогеры в возрасте, которые весьма успешны. Кажется, их становится всё больше, это восходящий тренд.

Например, как следует из описания к каналу одной из женщин-блогеров, ей 50 лет, она сбежала в лес из города. Рассказывает о жизни на природе, творчестве, животных и просто пишет добрые истории. У женщины свыше 3450 подписчиков и аудитория (количество уникальных посетителей, дочитавших или досмотревших любой из материалов канала за последние 30 дней. – Ред.) свыше 500 тысяч человек.

Доходы блогеров в «Дзене» различаются. По опыту, если на ваш канал зашли 1000 человек, можно получить от 20 до 40 российских рублей, или в среднем 1 белорусский рубль. Так, одна блогер ведет каналы о рукоделии и ездовых собаках. Общая аудитория двух каналов превышает 1,5 млн человек. Суммарный доход - выше 100 тыс. российских рублей, или около 3200 белорусских.

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Фото

Еще одно направление для заработка – фотостоки. Так называются сайты, объединяющие коллекции фотографий. Как на них заработать? Вы делаете красивые фото в хорошем разрешении, загружаете их на платформу. Другие люди платят за то, чтобы их скачать. Основную сумму получает фотосток, вам достаётся процент.

Минус в том, что платят немного. Чистая прибыль фотографа может составлять, например, 25 центов за одно скачивание. Плюс в том, что вы получаете процент за каждое скачивание. Например, ваше портфолио составляет 400 фотографий. В сутки ваши фото скачали 20 раз. Исходя из цены 25 центов вам «капнет» 5 долларов. В месяц это 150 долларов.

Специалисты отмечают: когда-то на фотостоках можно было очень хорошо зарабатывать. Но конкуренция растёт, как и требования к тем, кто выкладывает фото. Поэтому заработать со старта 500 или 1000 долларов в месяц почти нереально. Но, упорно работая, постоянно расширяя портфолио, можно выйти на хороший уровень дохода. Главное – уметь ловить «тренды», то есть понимать, какие фото будут востребованы прямо сейчас в СМИ, рекламных агентствах и т. д. Например, в прошлом году в моде были фото на тему Индии, дикой природы, а в разгар криптовалютной лихорадки – биткоинов.

Копирайтинг

Если работа с фото предполагает, помимо профессионализма, также специальное оборудование, то для написания текстов не нужно почти ничего. Этим занимаются копирайтеры (c англ. to write – «писать»).

О чём надо писать? На первых порах это в основном продающие тексты: от описания шкафов и кастрюль до рекламы какого-нибудь нового пылесоса. Основная цель – набить руку и завести полезные контакты в нише. Хорошему опытному копирайтеру чаще доверяют более креативные заказы, например, помощь в запуске нового продукта.