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«Табакерку» поставили на места для людей с инвалидностью

01.11.2019 15:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Полоцке «Табакерка» оказалась на парковочных местах для людей с инвалидностью, пишет «Еврорадио». Теперь она стоит рядом с новым супермаркетом Green. 

Журналисты связались с представителями супермаркета за пояснениями, но те заявили, что к табачному киоску, который пока не открылся, а также к парковке не имеют никакого отношения. Green всего лишь арендует помещение торгового дома «Стрелец», куда и предложили обратиться корреспондентам. 

«Стрельцом», в свою очередь, владеет полоцкий бизнесмен Никита Захаров. В беседе с «Еврорадио» он рассказал, что число парковочных мест для людей с ограниченными возможностями никак не изменилось: их осталось четыре, просто «одно убрали, другое доставили». Захаров попросил перенаправить злость на тех, кто оставляет машины на местах для людей с инвалидностью и уходит домой. «Пусть их снимают и присылают фото в ГАИ», — заключил бизнесмен.

Как реагируют местные жители?

Кажется, как и везде: люди решительно против. Со слов сотрудников Green'а, киоск еще не проработал ни дня, но местные жители уже составили жалобу. А в интернете пользователи саркастично советуют «выразить заботу о детях и сделать окошко [«Табакерки»] ниже».

 
 
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В Полоцке «Табакерка» оказалась на парковочных местах для людей с инвалидностью, пишет «Еврорадио». Теперь она стоит рядом с новым супермаркетом Green.  ...
 
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