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Вот сколько Беларусь потратит на выборы президента
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 1 ноября, депутат Анна Конопацкая опубликовала проект закона «О республиканском бюджете на 2020 год»,
Чтобы провести выборы в беларуский парламент в 2019 году, государство выделило 22,2 миллиона рублей (более 11 миллионов долларов). Как говорила глава ЦИК Лидия Ермошина, большая часть денег – 17 миллионов рублей – должна была пойти на заработную плату членов избирательных комиссий.
Фото обложки: Toiletpapermagazine.
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