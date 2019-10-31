Вот сколько Беларусь потратит на выборы президента

Источник материала: KYKY

Сегодня, 1 ноября, депутат Анна Конопацкая опубликовала проект закона «О республиканском бюджете на 2020 год», передает «Еврорадио». В нем указано, во сколько президентские выборы обойдутся налогоплательщикам. Так, на проведение выборов и референдумов страна потратит больше 36 836 000 рублей, а это почти 18 миллионов долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка на 1 ноября.

Чтобы провести выборы в беларуский парламент в 2019 году, государство выделило 22,2 миллиона рублей (более 11 миллионов долларов). Как говорила глава ЦИК Лидия Ермошина, большая часть денег – 17 миллионов рублей – должна была пойти на заработную плату членов избирательных комиссий.

Фото обложки: Toiletpapermagazine.