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Вот сколько Беларусь потратит на выборы президента

01.11.2019 15:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 1 ноября, депутат Анна Конопацкая опубликовала проект закона «О республиканском бюджете на 2020 год», передает «Еврорадио». В нем указано, во сколько президентские выборы обойдутся налогоплательщикам. Так, на проведение выборов и референдумов страна потратит больше 36 836 000 рублей, а это почти 18 миллионов долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка на 1 ноября.

Чтобы провести выборы в беларуский парламент в 2019 году, государство выделило 22,2 миллиона рублей (более 11 миллионов долларов). Как говорила глава ЦИК Лидия Ермошина, большая часть денег – 17 миллионов рублей – должна была пойти на заработную плату членов избирательных комиссий.

Фото обложки: Toiletpapermagazine.

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
 
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Сегодня, 1 ноября, депутат Анна Конопацкая опубликовала проект закона «О республиканском бюджете на 2020 год», передает «Еврорадио». В нем указано, во сколько...
 
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