ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

01.11.2019 16:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября участковые комиссии приступили к дежурству. Сюда может прийти каждый избиратель, который хочет проверить, включен ли он в список голосующих и правильно ли указаны данные о нем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участковые избирательные комиссии приступают к дежурству с 1 ноября

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

Это необходимо, чтобы в день выборов все возможные ошибки были исключены. Эта особенно важно для людей, которые недавно сменили место жительства или находятся по каким-то причинам вдали от родного города.

Так, например, в Заславле избирателей ждут на семи участках.

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

Алина Редько, председатель комиссии 4-го Заславского избирательного участка № 26:
Готовы пригласительные, уже часть разносится, продолжаем эту работу. Наш участок всегда работает слаженно, списки всегда уточненные, каждый избиратель в день выборов или на досрочном голосовании всегда себя находит. Это люди, которые только приехали, купили или построили жилье здесь, поэтому приходят и проверяют. Жители, которые постоянно живут у нас в городе, они уверены, что они в наших списках есть.

Наш участок полностью готов к работе как досрочно, так и в день выборов. Ждем избирателей нашего участка. Приходите, пожалуйста, голосуйте за своих кандидатов.

Тем временем, избирательная кампания все ближе к развязке. На данный момент на места в Палате представителей седьмого созыва Беларуси претендует 531 кандидат. Напомним, основной день выборов – 17 ноября.

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

Люди в материале: Алина Редько
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 ноября участковые комиссии приступили к дежурству. Сюда может прийти каждый избиратель, который хочет проверить, включен ли он в список...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика