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Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября участковые комиссии приступили к дежурству. Сюда может прийти каждый избиратель, который хочет проверить, включен ли он в список голосующих и правильно ли указаны данные о нем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это необходимо, чтобы в день выборов все возможные ошибки были исключены. Эта особенно важно для людей, которые недавно сменили место жительства или находятся по каким-то причинам вдали от родного города.
Так, например, в Заславле избирателей ждут на семи участках.
Алина Редько, председатель комиссии 4-го Заславского избирательного участка № 26:
Наш участок полностью готов к работе как досрочно, так и в день выборов. Ждем избирателей нашего участка. Приходите, пожалуйста, голосуйте за своих кандидатов.
Тем временем, избирательная кампания все ближе к развязке. На данный момент на места в Палате представителей седьмого созыва Беларуси претендует 531 кандидат. Напомним, основной день выборов – 17 ноября.
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Новости Беларуси. 1 ноября участковые комиссии приступили к дежурству. Сюда может прийти каждый избиратель, который хочет проверить, включен ли он в список...
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