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«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

01.11.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Комфорт, безопасность. Сейчас это главные критерии для всех автомобилистов. Но как ездили раньше? Об этом можно узнать, посетив музей ретро-техники в деревне Забродье Вилейского района.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Рассказываем в программе «Центральный регион», как коллекционер Даниил Цитович собрал уникальные экспонаты.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Даниил Цитович, коллекционер:
Музей состоит из нескольких эпох: довоенный, военный, послевоенный периоды, и 70-80-ые. Более интересные, ранние и уважаемые экспонаты – это, я считаю, довоенный и военный периоды. Сейчас мы находимся рядом с легендарным грузовиком ЗИС-5В. Он же «Захар», он «Захар Иванович», он же – «трёхтонка» знаменитая.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Это один из двух моделей грузовиков, которые вытянули Отечественную войну – вот была полуторка и трёхтонка так называемые. Это экземпляр образца 1943 года с облегчёнными крыльями, с деревянной кабиной. Так как не хватало железа для боеприпасов, делали деревянную кабину, деревянные подножки. То есть максимально всё, что можно было из металла убрать, и заменить на дерево. Таким образом, было сэкономлено 380 килограммов железа на боеприпасы. В конце войны, вообще, убрали двери, устанавливали одну только фару, отказались от передних тормозов. Но, тем не менее, эта машина вытянула не только весь военный период, но и послевоенное строительство и народное хозяйство.

Бытует мнение, что современные машины больше подвержены различным поломкам, а вот старые более добротные и надёжные. Так ли это?

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Даниил Цитович:
Безусловно. Потому что в этом случае это, в первую очередь, примитивизм и минимализм, то есть здесь всё только необходимое. Здесь нет никаких наворотов. Допустим, когда во время войны по ленд-лизу поступали американские грузовики и другая техника с гидравлическими тормозами, наши водители очень сильно ругались на войне, потому что у нас были механические. И когда шланг рвало, по той или иной причине, то тормозов в машине уже не было.

Один из очень редких, единственный в Беларуси экземпляр – разработка компании Horch в 1944 году. Разработали для военных действий. Стоял дизель воздушного охлаждения, без радиатора – для того, что если пуля попадает в радиатор, то машина уже дальше не едет.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Запустили конвейер, запас двигателей. Они буквально выпускали полгода, наверное, эти грузовики. Война закончилась, и при разделе это отошло в сторону ГДР. В Беларуси это –единственный экземпляр, полностью в оригинале. Достаточно долгая история: его привезли в начале 90-ых годов из ГДР. Какая-то проблема была с таможней, с документами, потому что не было чёткой ясности – легковая или грузовая машина. Человек не получил документы на неё и не смог передвигаться. Она очень долго простояла, у неё был каркас с деревянной кабиной. Были потрачены где-то 7 месяцев на полную реставрацию. Сейчас автомобиль на ходу.

Легендарный «ГАЗ-М1». Таких в Беларуси пару штук осталось. Он же «Чёрный ворон», она же «Эмка», «Эмма Ивановна» и она же – «Чёрная Маруся».

Когда такой автомобиль заезжал в 30-ые годы в жилой двор дома, люди закрывали окна, шторы и двери, чтобы не являться свидетелем, кто, кого, куда увозит.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Автомобиль НКВД.

Даниил Цитович:
Это высший командный состав, высший партийный состав и войска НКВД. То есть самый массовый легковой автомобиль довоенного периода. Единственный. В частных руках до войны был только у двух людей: товарищ Чкалов и товарищ Стаханов. Больше в частных руках этих машин не было. Сколько эта машина перевозила людей, никто не знает. Но то, что она прошла войну – это однозначно. Так как именно эту машину прекратили выпускать в 1939 году. То есть с 1939 года пошла обновлённая версия с 6-цилиндровым двигателем, облицовка радиатора, капот и бампера уже были чуть-чуть другие, и панель приборов.

Тогда любой автомобиль был престижен. Это не так, как сейчас эти автомобили – уже даже не средства передвижения. «Одноразовые зажигалки» – их называют. 2-2,5 года, и всё – в утиль.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

По поводу комфорта, у меня есть книжка по эксплуатации: печки не было. Указано: если вы не хотите ехать зимой с замёрзшими окнами, через которые ничего не видно, там есть схема, как открывать переднюю и заднюю форточки, чтобы вентилировался салон, чтобы окна не замерзали. То есть у водителя по комфорту было два варианта: или в дубаре ехать с чистыми стёклами либо чуть-чуть теплее, но скрести окно.

Но, тем не менее, это никому не мешало. Был ещё случай, мой дедушка рассказывал, когда в Украине мужики поддатые ехали за вином в магазин. Возвращались, и там местность не очень хорошая была, и перевернулись через крышу. И машина осталась лежать на крыше. Они вылезли, перевернули её обратно, расстроились, что разбили половину ящика вина, сели и поехали дальше.

Каждый автомобиль – это история, эпоха, экспонат или технический объект, который делали люди, а не компьютеры.

«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники

Люди – их нет в живых, которые покупали и этим пользовались – их тоже нет в живых. А автомобили остались.

У каждого автомобиля есть своя аура, у них свой запах, эпоха. 21-я «Волга» всегда пахнет 21-ой «Волгой» – её не перепутаешь с «Эмкой» либо ещё с чем-нибудь.

Люди в материале: Даниил Цитович
 
 
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Комфорт, безопасность. Сейчас это главные критерии для всех автомобилистов. Но как ездили раньше? Об этом можно узнать, посетив музей ретро-техники в деревне...
 
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