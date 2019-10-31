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«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники
Источник материала: СТВ
Комфорт, безопасность. Сейчас это главные критерии для всех автомобилистов. Но как ездили раньше? Об этом можно узнать, посетив музей ретро-техники в деревне Забродье Вилейского района.
Рассказываем в программе
Даниил Цитович, коллекционер:
Это один из двух моделей грузовиков, которые вытянули Отечественную войну – вот была полуторка и трёхтонка так называемые. Это экземпляр образца 1943 года с облегчёнными крыльями, с деревянной кабиной. Так как не хватало железа для боеприпасов, делали деревянную кабину, деревянные подножки. То есть максимально всё, что можно было из металла убрать, и заменить на дерево. Таким образом, было сэкономлено 380 килограммов железа на боеприпасы. В конце войны, вообще, убрали двери, устанавливали одну только фару, отказались от передних тормозов. Но, тем не менее, эта машина вытянула не только весь военный период, но и послевоенное строительство и народное хозяйство.
Бытует мнение, что современные машины больше подвержены различным поломкам, а вот старые более добротные и надёжные. Так ли это?
Даниил Цитович:
Запустили конвейер, запас двигателей. Они буквально выпускали полгода, наверное, эти грузовики. Война закончилась, и при разделе это отошло в сторону ГДР. В Беларуси это –единственный экземпляр, полностью в оригинале. Достаточно долгая история: его привезли в начале 90-ых годов из ГДР. Какая-то проблема была с таможней, с документами, потому что не было чёткой ясности – легковая или грузовая машина. Человек не получил документы на неё и не смог передвигаться. Она очень долго простояла, у неё был каркас с деревянной кабиной. Были потрачены где-то 7 месяцев на полную реставрацию. Сейчас автомобиль на ходу.
Когда такой автомобиль заезжал в 30-ые годы в жилой двор дома, люди закрывали окна, шторы и двери, чтобы не являться свидетелем, кто, кого, куда увозит.
Автомобиль НКВД.
Даниил Цитович:
По поводу комфорта, у меня есть книжка по эксплуатации: печки не было. Указано: если вы не хотите ехать зимой с замёрзшими окнами, через которые ничего не видно, там есть схема, как открывать переднюю и заднюю форточки, чтобы вентилировался салон, чтобы окна не замерзали. То есть у водителя по комфорту было два варианта: или в дубаре ехать с чистыми стёклами либо чуть-чуть теплее, но скрести окно.
Каждый автомобиль – это история, эпоха, экспонат или технический объект, который делали люди, а не компьютеры.
Люди – их нет в живых, которые покупали и этим пользовались – их тоже нет в живых. А автомобили остались.
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«Чёрный ворон» и ещё 2 уникальных автомобиля. Показываем самые интересные экспонаты музея ретро-техники
Комфорт, безопасность. Сейчас это главные критерии для всех автомобилистов. Но как ездили раньше? Об этом можно узнать, посетив музей ретро-техники в деревне...
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