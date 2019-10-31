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Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отдохнули в Минске после длинного путешествия в Китай.
Супруги посетили баню, а отдельно похвалили парильщиков. Снимок с ними олимпийская чемпионка
Дарья Домрачева:
Спортсменка отметила, что смогла восстановить силы.
Дарья Домрачева:
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отдохнули в Минске после длинного путешествия в Китай. Супруги посетили баню, а отдельно похвалили...
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