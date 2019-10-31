Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отдохнули в Минске после длинного путешествия в Китай.

Супруги посетили баню, а отдельно похвалили парильщиков. Снимок с ними олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:

Невероятные по своему разнообразию ощущения!!! Релакснули и расслабились по полной программе – за день побывали и в Турции, и в Японии, и в Сибири, и в Финляндии, и в белорусской деревне, всего и не перечислишь...

Спортсменка отметила, что смогла восстановить силы.



Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:

Нам такое банное путешествие пришлось очень кстати, было просто необходимо восполнить силы, энергию, чтобы снова с головой погрузиться в рабочий процесс. Отдельный респект парильщикам за виртуозное владение вениками и техниками парения!