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Цена может быть разной. Какова стоимость услуг центров соцобслуживания?

01.11.2019 16:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена может быть разной. Какова стоимость услуг центров соцобслуживания?
Фото из открытых источников
  • Хотим определить пенсионера - инвалида I группы - в интернат круглосуточного содержания в деревне Мелешковичи. Стандартно это стоит 480-490 рублей, как мы узнавали в других районах. Но именно в Мелешковичах просят на 100 рублей больше! Как рассчитывается стоимость услуг центров соцобслуживания? В. Литвинова, Речица

Оплата услуг

На этот вопрос «АиФ» ответил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр ЛЯШЕНКО:

- Медико-социальная помощь, которую учреждения здравоохранения оказывают гражданам пенсионного возраста и инвалидам, оплачивается этими гражданами ежемесячно в размере 80% получаемой пенсии согласно Постановлению Совета Министров РБ от 10 февраля 2009 г. №182 «Об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения».

Услуги по обеспечению проживания в стационарных условиях в отделениях круглосуточного пребывания (ОКП) оказываются гражданам на условиях частичной и полной оплаты в соответствии с законодательством.

На условиях частичной оплаты социальные услуги оказываются одиноким нетрудоспособным гражданам. Частичная оплата устанавливается в размере 85% суммы среднедушевого дохода гражданина, но не более 80% полной стоимости оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания. На условиях полной оплаты оказываются социальные услуги иным категориям нетрудоспособных граждан.

Цена может быть разной. Какова стоимость услуг центров соцобслуживания?
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Установление цен

Цены на услуги определяются производителем самостоятельно исходя из:

  • принятой учетной политики;
  • на основе плановых затрат на производство и реализацию услуг;
  • налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством;
  • прибыли, с учетом конъюнктуры рынка и ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен.

Это соответствует пункту 4 Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной Постановлением Министерства экономики РБ от 22 июля 2011 г. №111.

Тариф утверждается руководителем учреждения.

Затраты на содержание

Если говорить про ОКП деревни Мелешковичи, которое является структурным подразделением учреждения соцобслуживания Мозырского района, то на 1 октября 2019 года стоимость содержания граждан на платной основе составила 19,53 рубля в день, тогда как фактически сложившиеся расходы на содержание одного человека составляют 30,02 рубля в день.

В тариф включены затраты на:

  • заработную плату штатных работников, обслуживающих граждан;
  • приобретение продуктов питания;
  • стирку белья, мытье посуды, уборку и дезобработку помещений;
  • оплату тепловой, электрической энергии, водоснабжения и канализации;
  • вывоз мусора.

Число штатных сотрудников в центрах соцобслуживания зависит от количества обслуживаемых граждан в ОКП. Численность рассчитывается в соответствии с Постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 10 января 2013 г. №4 «Об установлении примерных нормативов численности работников территориального центра социального обслуживания населения и центра социального обслуживания семьи и детей (социальной помощи семье и детям)».

Средства, получаемые от оказания соцуслуг в форме стационарного соцобслуживания, включенных в перечень бесплатных и общедоступных соцуслуг государственных учреждений соцобслуживания, зачисляются в доход местных бюджетов в счет компенсации расходов этих бюджетов согласно Закону РБ от 30.12.2018 г. №160-З «О республиканском бюджете на 2019 год». На счет учреждения эти деньги не поступают.

 
 
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Что входит в цену содержания пенсионера в центре соцобслуживания?
 
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