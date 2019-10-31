Бизнес на пенсии. Может ли пенсионер в Беларуси стать ипэшником

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусское законодательство даёт возможность всем, вне зависимости от пола и возраста, заниматься бизнесом и зарабатывать. Как это сделать, «АиФ» разбирался с помощью адвоката Минской городской коллегии адвокатов Антона ГРИНЕВИЧА.

По словам эксперта, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя - одна из наиболее распространенных форм организации «своего дела» для пенсионеров.

Процедура регистрации максимально упрощена для заявителей и включает подготовку минимального пакета документов и их подачу на рассмотрение в уполномоченный государственный орган. Как правило, это облисполком или горисполком.

Заявление

- Заявление о регистрации в качестве ИП можно подать либо посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо обратившись в регистрирующий орган.

В первом случае у будущего ИП к моменту подачи документов уже должен быть ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), который можно приобрести в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» или в РУП «Национальный центр электронных услуг». Если ключа ЭЦП пока нет, можно обратиться к любому нотариусу, который направит документы для регистрации, завизировав их своей цифровой подписью.

Если подаёте документы в регистрирующий орган лично, нужно представить заявление на бумажном носителе, фотографию, а также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, которая сегодня составляет 12 рублей 75 копеек.

- Заявление содержит ряд обязательных для заполнения реквизитов: паспортные данные, место регистрации, телефоны, а также код экономической деятельности. Код можно найти в общегосударственном классификаторе, ответственным за ведение которого является Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Кроме того, в заявлении можно указать наименование банка, с которым будущий ИП планирует работать. В таком случае регистрирующий орган самостоятельно уведомит банк о произведенной регистрации, что в будущем упростит процедуру открытия расчетного счета.

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Сроки

Документы рассматриваются в течение одного рабочего дня, после чего заявитель получает свидетельство о государственной регистрации, а в течение пяти рабочих дней - извещение о постановке на учет в контролирующих органах: налоговой, органах ФСЗН и т. д.

- После получения извещения лучше связаться с каждой из контролирующих организаций. Так, в налоговой инспекции за плательщиками «закреплены» инспекторы, которые в пределах своей компетенции всегда готовы дать совет вновь зарегистрированным предпринимателям, достигшим пенсионного возраста. При направлении документов в налоговые органы следует определить, какую систему налогообложения ИП планирует применять.

По отдельным видам деятельности, например, таким как техническое обслуживание и ремонт автомобилей, ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, производство одежды или обуви, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания*, ИП вправе производить уплату единого налога.

- Единый налог - это фиксированная сумма, рассчитанная в зависимости от вида деятельности и места ее осуществления, подлежащая уплате ежемесячно. Индивидуальные предприниматели, достигшие пенсионного возраста, получают льготу по уплате единого налога в виде снижения его ставки на 20%. Кроме того, для вновь зарегистрированных ИП применяется льгота в размере 25% ставки единого налога в первые три месяца осуществления деятельности. Таким образом, на начальном этапе работы ИП-пенсионер уплачивает единый налог, уменьшенный на 45%.

При применении пенсионерами-ИП упрощенной системы налогообложения какие-либо налоговые льготы не предусмотрены - плательщик должен рассчитать и уплатить процент от суммы валовой выручки. В определенном смысле преимущество данной системы налогообложения - если нет выручки, то и налогооблагаемая база не возникает.

Помимо прочего, будучи пенсионером, ИП не является плательщиком взносов в ФСЗН.

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Что важно учитывать

Осуществляя деятельность в качестве ИП, пенсионер должен учитывать, что ряд предоставленных ранее льгот может быть пересмотрен.

- Например, если в ходе осуществления предпринимательской деятельности у работающего пенсионера коэффициент индивидуального заработка превышает определенное значение, то пенсия должна быть пересчитана. Кроме того, если пенсионер в ходе работы использует, предположим, гараж, по которому предоставлена льгота по налогу на недвижимость, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начато использование объекта в предпринимательских целях, льгота утрачивается.

*Виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом для плательщиков - индивидуальных предпринимателей, содержатся в ст. 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.