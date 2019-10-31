IT-тренды, мастер-классы и ведущие эксперты. В Гродно пройдет конференцию Grocon

Источник материала: Вороновская газета





Что такое эмоциональный дизайн? Как разобраться в многомодульной архитектуре? Есть ли карьерные перспективы у DevOps разработчиков? Кто такие автоматизаторы? Какие аспекты правового регулирования труда в IT нужно знать специалистам? Эти и другие темы рассмотрят во время конференции Grocon. Спикеры из Беларуси (Гродно, Минск, Брест, Гомель) и России (Нижний Новгород) поделятся опытом и приоткроют некоторые тайны из IT-сферы.

Для более чем 400 участников конференции проведут мастер-классы, расскажут о трендах, процессах и передовых технологиях в индустрии. К слову, каждый из участников сможет пообщаться с приглашенными экспертами и обменяться опытом с коллегами из сферы информационных технологий.





– IT-отрасль делает большой вклад в экономическое развитие Беларуси и регионов. Поэтому очень важно, чтобы технические специалисты оставались на волне новых технологий и развивали свои компетенции. Grocon проводится уже 4 года, и самая главная его цель – сплотить профессиональное IT-сообщество региона, показать его потенциал и сформировать условия для создания инновационных решений. Каждый раз мы стараемся сделать конференцию разнообразной по тематике, привлечь больше участников и партнеров. Мы видим рост и не собираемся останавливаться на достигнутом, – рассказывает о Grocon Константин Голунко, руководитель гродненского подразделения EPAM.

Помимо докладов на конференции будут представлены IT-сообщества Гродно и Минска (BA, QA, Agile, Design Spot, COMAQA).

Дата проведения: 2 ноября (суббота), 9:30-17:30.

Адрес: г.Гродно, пр. Космонавтов, 37А (Бизнес-центр «БИРЖА»).

Контакты для медиа: yana_bazyleva@epam.com , +375291907791 Яна Базылева.

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