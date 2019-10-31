11 «легких» букв и 21 «трудная». Жительница Лиды нашла в доме своей бабушки старинную азбуку

Источник материала: Вороновская газета





Это «Азбука российская», десятое издание, напечатанное в типографии товарищества И. Д. Сытина.

Определить точно возраст уникальной книги, которая с недавних пор хранится в доме лидчанки Светланы Жилинской, не представляется возможным из-за отсутствия обложки. Зато по нескольким важным составляющим можно предположить, что изданию более ста лет и оно – большая редкость, сообщает Лидская газета .

На титульном листе, который остался целым и невредимым, несмотря на внушительный временной отрезок, имеются скудные данные. Во-первых, что это «Азбука российская», десятое издание, напечатанное в типографии товарищества И. Д. Сытина. Кто же этот человек? Ответ на данный вопрос хотелось бы получить у профессионального букиниста, но его за считанные минуты дал интернет. Оказывается, Иван Дмитриевич Сытин – известный русский предприниматель и просветитель, который в 90-е годы XIX века превратился еще и в крупнейшего издателя, выпускавшего не только сочинения классиков, православную литературу, журнал «Вокруг света», газету «Русское Слово» (к 1917 году ее тираж достиг одного миллиона экземпляров – фантастической цифры для того времени), но и учебники, азбуки, буквари.

Держа в руках, если можно так сказать, эксклюзив среди раритетных книг, перелистывая его пожелтевшие страницы, словила себя на мысли, что каким-то чудесным образом вдруг перенеслась в иное временное измерение. Первым делом знакомлюсь с алфавитом, курсивными прописными и строчными буквами. Например, на десятой странице нахожу 11 «легких» букв (гласных) и 21 «трудную» букву (согласные) в числе которых забытые начертания – Ѣ (ять), Ѳ (фита), Ъ (ер) и Ь (ерь). Затем идут слоги, слова, а далее – тексты для чтения и таблица умножения. Вместо текста о маме, которая мыла раму (прекрасно помню, как, будучи первоклассницей, старательно выговаривала по слогам предложение из советского букваря), дети того времени, выучив алфавит, читали пословицы, молитвы, заповеди и басни. Это дорогого стоит, учитывая, что уровень грамотности людей более ста лет назад был весьма низким.





– Книгу я нашла, когда наводила порядок в доме своей бабушки Нины Иосифовны Гумбар из деревни Косиловцы Лидского района, – рассказывает новая хозяйка уникального издания. – К сожалению, не представляется возможным определить ее возраст, но после небольшого собственного «расследования» могу предположить: в типографии товарищества Сытина «Новейшая полная российская азбука» впервые была издана в 1883 году, а далее регулярно переиздавалась вплоть до 1918 года. Но учитывая, что именно в 1918 году был подписан декрет «О введении новой орфографии», который исключил из алфавита буквы Ѣ, Ѳ, I, отменил написание Ъ в конце слов и в целом привел русскую орфографию к тому виду, в котором мы знаем ее сегодня, экземпляр бабушкиного букваря вышел в свет точно ранее 1910 года и, вполне возможно, имеет возраст почти сто двадцать лет. рассказывает новая хозяйка уникального издания. – Современные дошколята умеют читать и писать, а на полках книжных магазинов – тысячи интересных, богато иллюстрированных изданий. Но более ста лет назад именно такие небольшие по количеству страниц азбуки открывали порой даже взрослому человеку дорогу в мир знаний. Они учили и воспитывали. Сегодня подобные раритеты – редкость. И то, что они все-таки сохранились в сундуках наших бабушек, пережив годы военного лихолетья, большая удача.











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