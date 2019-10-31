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Жительница Вороново заняла второе место в региональном конкурсе «Алена-Льняніца»

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жительница Вороново заняла второе место в региональном конкурсе «Алена-Льняніца»

27 октября на Лидчине прошел региональный конкурс «Алена-Льняніца». В нем приняли участие представительницы Кореличского, Вороновского, Ивьевского и Лидского районов. Они соревновались в шести творческих конкурсах. Трепали лен, плели из него косы, демонстрировали сшитые из льняной ткани костюмы. Лен был и обязательным ингредиентом приготовленных конкурсантками блюд. Победа и корона «Алены-Льняніцы» досталась представительнице г. Березовка. Участница из Вороново Антонина Милько заняла второе место и удостоена титула «Алена-дбайнасць». Конкурсный костюм вороновчанке помогли сшить работники ТЦСОН.


Жительница Вороново заняла второе место в региональном конкурсе «Алена-Льняніца»

Соб. инф.

 
 
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27 октября на Лидчине прошел региональный конкурс «Алена-Льняніца». В нем приняли участие представительницы Кореличского, Вороновского, Ивьевского и Лидского...
 
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