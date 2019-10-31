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Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ — Павел Легкий

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ — Павел Легкий

Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра информации Павел Легкий на семинаре «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке» в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра отметил, что региональные СМИ постоянно развиваются, и, например, по сравнению с прошлым годом разница в качестве изданий очевидна. «Есть хорошие итоги, но это только часть пути. Большой отрезок еще предстоит пройти как в части бумажных версий, так и по присутствию в интернете. Цифровая трансформация СМИ — общая тема для всех, региональные в этом направлении не исключение», — сказал он.

Павел Легкий подчеркнул: то, что СМИ используют уникальный местный контент, занимают свою нишу, не дает им права расслабляться и думать, что ситуация законсервируется на годы вперед. «Мы сегодня видим, что падают тиражи печатных изданий, видим, как молодая часть нашего общества уходит в интернет, откуда черпает информацию. Сегодня как никогда остро стоит вопрос изучения своей читательской аудитории. Медиамаркетинг особенно актуален. Этим надо заниматься на научной основе», — убежден Павел Легкий. По его словам, важно не просто продвигать издание в интернете, но и уметь удержать аудиторию.

На том, что региональные издания должны четко видеть своего читателя и сосредоточиться на направлениях, которые приносят результат, сделала акцент и начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская. Она подчеркнула важность тесного взаимодействия местной вертикали и районных изданий, а также общественных организаций. По ее мнению, только в сотрудничестве можно снимать точки социального напряжения, конфликтные ситуации.

Выступая на пленарной части, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов рассказал, что издания Гомельского региона активно развиваются, внедряют прогрессивные технологии, укрепляется материально-техническая база редакций, совершенствуется контент. Как результат — за последний год более чем в полтора раза выросло суммарное количество подписчиков СМИ области в соцсетях.

Участниками сегодняшнего семинара в Гомеле стали около 100 человек — руководители государственных изданий Гомельской области, заместители председателей горрайисполкомов, курирующие вопросы социальной сферы, начальники управления и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи, эксперты в сфере коммуникаций, представители факультета журналистики БГУ.

После пленарной части запланирована работа дискуссионной площадки «Новые медиаплатформы и технологии на службе государственных интересов». На встрече назвали победителей республиканского творческого конкурса «Пад знакам Года малой Радзімы».

Организаторами семинара выступили Министерство информации и Гомельский облисполком.

https://www.belta.by

 
Теги: Гомель
 
 
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Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра информации Павел Легкий на семинаре...
 
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