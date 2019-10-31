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Месячник по сбору ртути стартовал в Вороновском районе

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Месячник по сбору ртути стартовал в Вороновском районе

С 1 по 29 ноября на территории Вороновского района пройдет месячник по сбору ртути и ртутьсодержащих отходов у организаций и жителей района. Принимать ртутьсодержащие отходы (неисправные градусники, термометры, отработанные лампы и т.д.) будет «Пункт сбора» (магазин «Техника в быту» по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 31). Справки по телефону 2-08-70.

Проведение работ по ликвидации разлива ртути и сбор чистой ртути от населения и организаций района осуществляется пожарной аварийно-спасательной частью (г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54). Справки по телефонам: 101, 112 или 2-12-01.

Вороновский РОЧС.

 
 
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С 1 по 29 ноября на территории Вороновского района пройдет месячник по сбору ртути и ртутьсодержащих отходов у организаций и жителей района. Принимать...
 
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