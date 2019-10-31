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17 ноября стоится особенный спектакль «Маленький принц»

01.11.2019 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

17 ноября стоится особенный спектакль «Маленький принц»
Фото из открытых источников

Это особенный спектакль, не похожий на другие. В нём вместе с профессиональными актёрами играют «особенные» люди - дети с особенностями психофизического развития, подопечные благотворительного фонда в честь св. Иоанна Русского. Эти удивительные актёры, несмотря на свой возраст, остаются детьми на всю жизнь. Каждый из них и есть Маленький принц, сохранивший такие качества души, как непосредственность, нежность, незлобивость, то, что очень часто и безвозвратно теряем мы, взрослые. Для них «Маленький принц» - больше, чем спектакль, это часть их жизни, это возможность хоть чуть-чуть расширить своё жизненное пространство, суженное рамками болезни и стенами интерната.

17 ноября стоится особенный спектакль «Маленький принц»
 

Если дарить особенным детям заботу, любовь - они преодолевают многие отставания в развитии. И на пути преодоления театр может очень помочь. Занятия театральным искусством способствуют развитию у ребят творческих способностей, воображения, сенсорной моторики, мотивируют к дальнейшему обучению. Кроме того, творчество помогает им адаптироваться к жизни в обществе. Участие в спектаклях для этих детей - возможность самореализоваться, поверить в себя и принести окружающим радость.

17 ноября стоится особенный спектакль «Маленький принц»
 

Все собранные от показа спектакля пожертвования пойдут на поддержку подопечных фонда в честь св. Иоанна Русского.

По вопросам приобретения пригласительных билетов обращаться по тел. +375(44)760-29-74.  

 
 
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17 ноября в 12.00 в Доме Литератора (ул. Фрунзе, 5, ст.м. «Пл. Победы») состоится спектакль «Маленький принц».
 
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