17 ноября стоится особенный спектакль «Маленький принц»

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Это особенный спектакль, не похожий на другие. В нём вместе с профессиональными актёрами играют «особенные» люди - дети с особенностями психофизического развития, подопечные благотворительного фонда в честь св. Иоанна Русского. Эти удивительные актёры, несмотря на свой возраст, остаются детьми на всю жизнь. Каждый из них и есть Маленький принц, сохранивший такие качества души, как непосредственность, нежность, незлобивость, то, что очень часто и безвозвратно теряем мы, взрослые. Для них «Маленький принц» - больше, чем спектакль, это часть их жизни, это возможность хоть чуть-чуть расширить своё жизненное пространство, суженное рамками болезни и стенами интерната.





Если дарить особенным детям заботу, любовь - они преодолевают многие отставания в развитии. И на пути преодоления театр может очень помочь. Занятия театральным искусством способствуют развитию у ребят творческих способностей, воображения, сенсорной моторики, мотивируют к дальнейшему обучению. Кроме того, творчество помогает им адаптироваться к жизни в обществе. Участие в спектаклях для этих детей - возможность самореализоваться, поверить в себя и принести окружающим радость.





Все собранные от показа спектакля пожертвования пойдут на поддержку подопечных фонда в честь св. Иоанна Русского.

По вопросам приобретения пригласительных билетов обращаться по тел. +375(44)760-29-74.