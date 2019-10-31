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Денис Игнатенко и Алексей Аникеенко вернулись с дипломами с регионального этапа турнира по киберспорту

01.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Денис Игнатенко и Алексей Аникеенко вернулись с дипломами с регионального этапа турнира по киберспорту
Денис Игнатенко и Алексей Аникеенко

Денис Игнатенко и Алексей Аникеенко, учащиеся 11 класса гимназии г. Буда-Кошелево, вернулись с дипломами с регионального этапа турнира по киберспорту «Битва городов».

Мероприятие проходило на базе ГГУ им. Ф. Скорины. Как признались ребята, почти все свободное время они проводят за компьютером. Впрочем, сказать, что парни попусту тратят время, никак не получится: все большее количество стран признает киберспорт официальным видом состязаний, а наши герои не раз становились призерами областных соревнованиях по знаменитой «Dota-2».

В этот раз Денис и Алексей работали вместе с тремя друзьями из Гомеля, с которыми познакомились, играя по сети. Команда вышла в полуфинал турнира и взяла почетное третье место.

– Хотя победу не одержали, не расстраиваемся. Было интересно, а еще мы получили хороший опыт, – поделился Алексей.

Вероника ПАРФЕНОВА, учащаяся гимназии г. Буда-Кошелево

 
Теги: Гомель
 
 
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Денис Игнатенко и Алексей Аникеенко, учащиеся 11 класса гимназии г. Буда-Кошелево, вернулись с дипломами с регионального этапа турнира по киберспорту...
 
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