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Ученики СШ №1 и СШ №2 приняли участие в спартакиаде «Академия мужества»

01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошлой неделе в Могилеве на базе воинской части 6713 прошел областной этап республиканской спартакиады «Академия мужества», в которой приняли участие члены Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП). Состязались 8 учеников из СШ №1 и СШ №2: Иван Андреев, Никон Благочинный, Сергей Бобров, Марк Костенко, Максим Люсиков, Павел Погуляев, Никита Тишков и Матвей Федотов.

Первая часть соревнований была теоретической, где ребята отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания медицины. Именно в этом этапе представителям Хотимского района удалось завоевать второе общекомандное место.
Второй этап соревнований состоял из спортивных состязаний: стрельба, поднятие гири, подтягивание, бег на дистанцию 1000 и 100 метров, перетягивание каната. Сергей Бобров занял 3 место в беге на дистанцию 1000 метров. А Марк Костенко завоевал второе место в личном первенстве, подняв гирю 16 кг 156 раз, уступив первое место представителю Круглянского района лишь на 1 поднятие. Именно эта команда и увезла с собой Кубок победителя в спартакиаде.
Соб. информ.

 
Теги: Могилев
 
 
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На прошлой неделе в Могилеве на базе воинской части 6713 прошел областной этап республиканской спартакиады «Академия мужества», в которой приняли участие члены...
 
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Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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