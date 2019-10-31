Ученики СШ №1 и СШ №2 приняли участие в спартакиаде «Академия мужества»

Источник материала: Новости Хотимска

На прошлой неделе в Могилеве на базе воинской части 6713 прошел областной этап республиканской спартакиады «Академия мужества», в которой приняли участие члены Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП). Состязались 8 учеников из СШ №1 и СШ №2: Иван Андреев, Никон Благочинный, Сергей Бобров, Марк Костенко, Максим Люсиков, Павел Погуляев, Никита Тишков и Матвей Федотов.

Первая часть соревнований была теоретической, где ребята отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания медицины. Именно в этом этапе представителям Хотимского района удалось завоевать второе общекомандное место.

Второй этап соревнований состоял из спортивных состязаний: стрельба, поднятие гири, подтягивание, бег на дистанцию 1000 и 100 метров, перетягивание каната. Сергей Бобров занял 3 место в беге на дистанцию 1000 метров. А Марк Костенко завоевал второе место в личном первенстве, подняв гирю 16 кг 156 раз, уступив первое место представителю Круглянского района лишь на 1 поднятие. Именно эта команда и увезла с собой Кубок победителя в спартакиаде.

Соб. информ.