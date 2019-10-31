|
Ученики СШ №1 и СШ №2 приняли участие в спартакиаде «Академия мужества»
01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На прошлой неделе в Могилеве на базе воинской части 6713 прошел областной этап республиканской спартакиады «Академия мужества», в которой приняли участие члены Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП). Состязались 8 учеников из СШ №1 и СШ №2: Иван Андреев, Никон Благочинный, Сергей Бобров, Марк Костенко, Максим Люсиков, Павел Погуляев, Никита Тишков и Матвей Федотов.
Первая часть соревнований была теоретической, где ребята отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания медицины. Именно в этом этапе представителям Хотимского района удалось завоевать второе общекомандное место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в Могилеве на базе воинской части 6713 прошел областной этап республиканской спартакиады «Академия мужества», в которой приняли участие члены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)