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Валерия Романова — мастер леса
01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Бывают люди, с которыми общаешься и тут же заряжаешься позитивом на весь день. Вот именно таким человеком можно назвать молодого специалиста, прибывшего в этом году на свое первое рабочее место в Хотимское лесничество ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» мастера леса, Валерию РОМАНОВУ.
Сразу и не скажешь, что такая хрупкая девушка имеет такую не женскую профессию, но пообщавшись с ней, становится понятно, что такая активная и позитивная личность сможет справиться с любым делом. Валерия, уроженка Глубокского района Витебской области. Окончив «Полоцкий государственный лесной колледж», получила распределение в Хотимск, где ранее проходила практику и уже в то время заслужила положительные отзывы коллег. Попав сюда на работу, она быстро приступила к своим обязанностям и чувствовала себя как рыба в воде, а коллектив Хотимского лесничества принял ее с распростертыми объятьями. Как же она сделала такой непростой выбор профессии, девушка с радостью рассказала «ШК».
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Бывают люди, с которыми общаешься и тут же заряжаешься позитивом на весь день. Вот именно таким человеком можно назвать молодого специалиста, прибывшего в этом...
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