Валерия Романова — мастер леса

Источник материала: Новости Хотимска

Бывают люди, с которыми общаешься и тут же заряжаешься позитивом на весь день. Вот именно таким человеком можно назвать молодого специалиста, прибывшего в этом году на свое первое рабочее место в Хотимское лесничество ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» мастера леса, Валерию РОМАНОВУ.

Сразу и не скажешь, что такая хрупкая девушка имеет такую не женскую профессию, но пообщавшись с ней, становится понятно, что такая активная и позитивная личность сможет справиться с любым делом. Валерия, уроженка Глубокского района Витебской области. Окончив «Полоцкий государственный лесной колледж», получила распределение в Хотимск, где ранее проходила практику и уже в то время заслужила положительные отзывы коллег. Попав сюда на работу, она быстро приступила к своим обязанностям и чувствовала себя как рыба в воде, а коллектив Хотимского лесничества принял ее с распростертыми объятьями. Как же она сделала такой непростой выбор профессии, девушка с радостью рассказала «ШК».

– Я с детства хотела работать в форме, и когда пришло время делать выбор своей профессии, сразу решила, что пойду работать в лесное хозяйство. Да и в мужском коллективе мне всегда было проще находиться. Скажу честно, работа непростая, не каждая девушка справится с ней, но мне эта профессия по силам. Я родилась и выросла в деревне и это помогает мне в работе. Думаю, будь я городской дамой, было бы намного сложнее работать в этой должности.

Коллектив у нас отличный, за время учебы во многих лесных хозяйствах проходила практику и только здесь ко мне отнеслись настолько хорошо: восприняли всерьез, заметили мои старания, стимулировали к работе, давали посильные задания. И сечас коллеги помогают, чем могут: советом, с жильем, даже посуду свою на первое время давали. Это дорогого стоит, и я, в свою очередь, всегда готова им помочь. В большей части моя работа заключается не в том, чтобы сидеть в кабинете с бумажками, а непосредственно находиться в лесу: определяю делянки, отправляю машины и так далее. Работа сильно отличается от нашей учебы и меня это радует. Не любила сидеть в душном кабинете и слушать теорию, именно поэтому работа доставляет мне удовольствие.

Хотимск мне очень нравится, возвращаться на свою малую родину не планирую. Большие города тоже не люблю, а вот Хотимск – это то, что я хотела: и не деревня и не большой город одновременно. Именно поэтому я очень хочу здесь остаться надолго.

Эльмира КАРПОВА.

Фото из архива

Валерии Романовой