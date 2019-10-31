Телятницы ОАО «Батаево» — пример для других

Источник материала: Новости Хотимска

Одним из основных факторов успеха получения животноводческой продукции, а некоторые из специалистов считают так без всяких оговорок, является выращивание телят. Даже молочная порода порой не дает гарантий высоких надоев. Многое зависит от того, в какие руки попадут телятки после появления на свет. Всего от рождения до стадии нетеля животное проходит через четыре группы. Малейшее отступление от технологии выпойки и содержания теленка хотя бы в одном звене – и вся работа может быть перечеркнута.

За входом на молочно-товарную ферму «Беседовичи» ОАО «Батаево» практически сразу упираешься в телятник с индивидуальными домиками. Построен около двух лет назад, с расчетом на 122 теленка. Сегодня такие телятники имеются в каждом из хозяйств района, а в некоторых и больше. Ключевое слово здесь – индивидуальный. Возможно, лучше всего использовать пластиковые домики как, например, в ОАО «Бабушкино подворье», правда, стоят они не дешево – от 350 рублей. Поэтому с успехом применяются и деревянные, причем и в финансово крепких хозяйствах области. В 2017 году такой опыт в ОАО «Говяды» Шкловского района подсмотрела заместитель начальника по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Мамлиенко. С ее легкой руки он успешно внедрен у нас.

– Применяется холодный метод выращивания телят, – дают мне первые уроки телятницы Елена Еремина и Наталья Барашок. – Он заключается в том, что после того, как корова телилась и облизала теленка, его нужно обсушить, выпоить молозивом, затем перенести в индивидуальный домик. Теленок должен быть полностью сухой. Телята не боятся отрицательных температур, но очень боятся сквозняков.

Первое, что обращает на себя внимание, – в телятнике чисто, побелено, в домиках сухо, в наличии корм. Второй факт, животные веселые, проявляют активность, все время пытаются лизнуть языком по одежде.

– К счастью, у нас все здоровые, стопроцентная сохранность, – продолжают мои собеседники, при этом стуча по дереву. – Необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия проводит главный ветврач хозяйства Николай Михайлович (Макаренко, авт.). Да и мы подстраховываемся народными средствами для лечения. Заготовили полынь, зверобой… Вот связки трав висят в углу. Больше рождается «девочек», значит «войны не будет».

Оцениваю юмор, из чего можно сделать предположение, что не все у нас в сельском хозяйстве покрыто мраком. Заведующая МТФ Елена Никульченко такими работниками не нарадуется и хоть сию минуту готова рекомендовать их для награждения. А наград у обоих накопилось немало.

Елена Степановна постарше, у нее немалый стаж работы в качестве оператора машинного доения. Она признавалась победителем республиканского соревнования, ее чествовали во время проведения праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Наталья Михайловна твердо освоила районные сцены при проведении торжественных мероприятий по случаю подведения итогов работы за год, профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. У них много общего, что позволяет плодотворно работать, заставлять других равняться на себя как на производстве, так и вне его.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ