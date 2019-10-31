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Белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова обвиняют в употреблении допинга
Источник материала: Tut.by
Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) белорусский прыгун в высоту
В пробе 23-летнего спортсмена был найден фуросемид. Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет.
Отметим, что последние сезоны Дмитрия были
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Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрения в...
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