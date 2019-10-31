Белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова обвиняют в употреблении допинга

Источник материала: Tut.by

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом информирует «Чемпионат.ком» со ссылкой на сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).



Фото: Reuters

В пробе 23-летнего спортсмена был найден фуросемид. Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет.

Отметим, что последние сезоны Дмитрия были испорчены серьезной травмо й.