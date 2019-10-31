Ледовое шоу Александра Жулина покажут в Минске. Цена билетов вам понравится

Источник материала: Tut.by

Рождественское шоу Александра Жулина на льду пройдет в Минск-Арене 4 января . Билеты поступят в продажу только 4 ноября, а пока что у пользователей AFISHA.TUT.BY есть возможность попасть на шоу за полцены: тем, кто оставит предзаказ (он ниже), мы даем скидку 50% на самую популярную категорию билетов с отличными местами.



Фото носит иллюстративный характер

Новогодние праздники — загадочное время, ведь никто не знает, что принесет наступивший год. Разгадать загадку волшебства Нового года и всей рождественской сказки попробует Александр Жулин. И поможет ему не менее загадочный вид спорта — фигурное катание. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин со своими учениками и коллегами во всей красе представят зрителям сказку фигурного катания.

Тайну рождественской сказки разгадают настоящие ледовые волшебники — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Магия фигурного катания продемонстрируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду 2019, серебряные призеры финала Гран-при 2018 г. Новогодняя сказка оживет в прокатах Сары Уртадо и Кирилла Халявина — чемпионов Испании в танцах на льду 2017, участников чемпионата Европы 2019, Олимпийских игр 2018, победителей международного турнира Minsk-Arena Ice Star.

Важно: для того чтобы воспользоваться скидкой 50% от AFISHA.TUT.BY, заполните форму предзаказа. Так вы сможете первыми получить билеты на рождественскую сказку от Александра Жулина всего за 10 рублей. После заполнения мы пришлем вам ссылку на оплату электронного билета, а вы уже сами решите, хотите его покупать или нет. После 4 ноября квитки можно будет приобрести уже только за полную стоимость.

Когда: 4 января, 12.00 и 18.00 Где: Минск-Арена Сколько: 20 — 30 рублей. Билеты поступят в продажу 4 ноября.