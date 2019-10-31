Житель Слуцкого района открыл мини-библиотеку в бывшем газетном киоске

Источник материала: Слуцк Город

В деревне Безверховичи Слуцкого района посреди сельской местности стоит газетный киоск, который местный житель переоборудовал под мини-библиотеку. Он рассказал, как ему это удалось, на сколько заведение пользуется спросом и где он нашёл средства на открытие. Кроме того, мужчина рассказал, что необычного находится у него во дворе.



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Мини-библиотеку открыл местный житель Леонид Гапанович, военный пенсионер - подполковник в отставке. Говорит, что идея возникла случайно, когда подвозил дачницу на своём автомобиле. Женщина жаловалась, что часто приходится за книгами ездить в городскую библиотеку.



– Я подумал, что было бы здорово открыть библиотеку у нас в деревне. Вот только где ее разместить? Выручила депутат: она помогла получить в пользование списанный газетный киоск.

Разрешение на установку киоска в центре Безверховичей мужчина получил у местных властей. Название своему детищу дал в честь внучки - "У Софии". Уже сейчас здесь находится более 2500 томов книг от мировой классики до энциклопедий, большинство из которых Леонид Гапанович принёс из дома.



Очень скоро в интернете стали рассказывать о необычной библиотеке. Люди сами приносили литературу: кто книжку, кто две, а одна жительница Солигорска привезла сразу полтысячи.



С момента открытия по выходным, а именно в эти дни работает библиотека, появились посетители. Кто-то берёт книги, а кто-то журналы, которые хранятся на стеллажах прямо в бывшем газетном киоске. За людьми никакого контроля не ведётся, потому как Леонид Александрович с доверием относится к читателям.

Кроме того мужчина открыл музей у себя на участке, который назвал в честь младшей внучки - "Елизавета". Здесь хранятся фотоаппараты и радиоприёмники, коллекции значков и вымпелов, музыкальные инструменты, предметы быта селян и другое. Всё это разместили в трёх комнатах, которые уже успели посетить более 1100 человек, среди которых есть иностранцы.



