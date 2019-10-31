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Житель Слуцкого района открыл мини-библиотеку в бывшем газетном киоске

01.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В деревне Безверховичи Слуцкого района посреди сельской местности стоит газетный киоск, который местный житель переоборудовал под мини-библиотеку. Он рассказал, как ему это удалось, на сколько заведение пользуется спросом и где он нашёл средства на открытие.  Кроме того, мужчина рассказал, что необычного находится у него во дворе.

Житель Слуцкого района открыл мини-библиотеку в бывшем газетном киоске
Фото: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мини-библиотеку открыл местный житель Леонид Гапанович, военный пенсионер - подполковник в отставке. Говорит, что идея возникла случайно, когда подвозил дачницу на своём автомобиле. Женщина жаловалась, что часто приходится за книгами ездить в городскую библиотеку. 


– Я подумал, что было бы здорово открыть библиотеку у нас в деревне. Вот только где ее разместить? Выручила депутат: она помогла получить в пользование списанный газетный киоск. 

Разрешение на установку киоска в центре Безверховичей мужчина получил у местных властей. Название своему детищу дал в честь внучки - "У Софии". Уже сейчас здесь находится более 2500 томов книг от мировой классики до энциклопедий, большинство из которых Леонид Гапанович принёс из дома. 


Очень скоро в интернете стали рассказывать о необычной библиотеке. Люди сами приносили литературу: кто книжку, кто две, а одна жительница Солигорска привезла сразу полтысячи.

С момента открытия по выходным, а именно в эти дни работает библиотека, появились посетители. Кто-то берёт книги, а кто-то журналы, которые хранятся на стеллажах прямо в бывшем газетном киоске. За людьми никакого контроля не ведётся, потому как Леонид Александрович с доверием относится к читателям. 

Кроме того мужчина открыл музей у себя на участке, который назвал в честь младшей внучки - "Елизавета". Здесь хранятся фотоаппараты и радиоприёмники, коллекции значков и вымпелов, музыкальные инструменты, предметы быта селян и другое. Всё это разместили в трёх комнатах, которые уже успели посетить более 1100 человек, среди которых есть иностранцы.

По материалам sb.by
SlutskGorod

 
 
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В деревне Безверховичи Слуцкого района посреди сельской местности стоит газетный киоск, который местный житель переоборудовал под мини-библиотеку. Он рассказал,...
 
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Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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