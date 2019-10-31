|
Житель Слуцкого района открыл мини-библиотеку в бывшем газетном киоске
01.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В деревне Безверховичи Слуцкого района посреди сельской местности стоит газетный киоск, который местный житель переоборудовал под мини-библиотеку. Он рассказал, как ему это удалось, на сколько заведение пользуется спросом и где он нашёл средства на открытие. Кроме того, мужчина рассказал, что необычного находится у него во дворе.
Мини-библиотеку открыл местный житель Леонид Гапанович, военный пенсионер - подполковник в отставке. Говорит, что идея возникла случайно, когда подвозил дачницу на своём автомобиле. Женщина жаловалась, что часто приходится за книгами ездить в городскую библиотеку.
Разрешение на установку киоска в центре Безверховичей мужчина получил у местных властей. Название своему детищу дал в честь внучки - "У Софии". Уже сейчас здесь находится более 2500 томов книг от мировой классики до энциклопедий, большинство из которых Леонид Гапанович принёс из дома.
Кроме того мужчина открыл музей у себя на участке, который назвал в честь младшей внучки - "Елизавета". Здесь хранятся фотоаппараты и радиоприёмники, коллекции значков и вымпелов, музыкальные инструменты, предметы быта селян и другое. Всё это разместили в трёх комнатах, которые уже успели посетить более 1100 человек, среди которых есть иностранцы.
По материалам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Безверховичи Слуцкого района посреди сельской местности стоит газетный киоск, который местный житель переоборудовал под мини-библиотеку. Он рассказал,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)