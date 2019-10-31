ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверили клубную систему

01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям мест расположения избирательных участков на объектах ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района» (директор — Северцева А. Н.).

Были выявлено, что в сельском центре культуры и досуга аг. Ректа, сельском клубе д. Красулино, в многофункциональном павильоне аг. Рудковщина, СДК аг. Добрая, в центре культуры аг. Паршино двери, расположенные на путях эвакуации, не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа. Не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения на объектах в Ректе, Доброй, Ленино. Не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности в сельском центре культуры и досуга аг. Ректа. В СДК в Ленино и в Паршино выявили огнетушители, которые находятся в неисправном состоянии (не проведена перезарядка или отсутствует давление).

В целях устранения нарушений директору Централизованной клубной системы вручены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их выполнении.

Проведен мониторинг ООО «Пожспецсервис» (директор — Лукьянов С. А.) по соблюдению законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района». В ходе нарушений не выявлено.

 

Павел ЗАХАРЧУК, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям мест расположения избирательных участков на объектах ГУК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Слуцкого района открыл мини-библиотеку в бывшем газетном киоске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика