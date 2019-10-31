Проверили клубную систему

Источник материала: Горецкий вестник

Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям мест расположения избирательных участков на объектах ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района» (директор — Северцева А. Н.).

Были выявлено, что в сельском центре культуры и досуга аг. Ректа, сельском клубе д. Красулино, в многофункциональном павильоне аг. Рудковщина, СДК аг. Добрая, в центре культуры аг. Паршино двери, расположенные на путях эвакуации, не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа. Не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения на объектах в Ректе, Доброй, Ленино. Не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности в сельском центре культуры и досуга аг. Ректа. В СДК в Ленино и в Паршино выявили огнетушители, которые находятся в неисправном состоянии (не проведена перезарядка или отсутствует давление).

В целях устранения нарушений директору Централизованной клубной системы вручены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их выполнении.

Проведен мониторинг ООО «Пожспецсервис» (директор — Лукьянов С. А.) по соблюдению законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района». В ходе нарушений не выявлено.

Павел ЗАХАРЧУК, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС