Горецкий РОЧС: оградите детей от опасности

Источник материала: Горецкий вестник

Одна из причин возникновения пожаров — детская шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами дошкольниками и ребятами младшего школьного возраста. Почему это происходит? Ответ прост — в недостаточном обучении наших с вами чад правилам пожарной безопасности.

Обучение ребят в этой области — это расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновения ЧП, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае пожара, соблюдение требований безопасности. Если мы это не донесем до ребят, начиная с детсадовского и младшего школьного возраста, то тем самым запланируем настоящие и будущие огненные ЧП из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила безопасности в обращении с бытовыми электроприборами, учить их пользоваться первичными средствами пожаротушения. Ребенок должен знать, что небольшое пламя можно залить водой, засыпать песком, землей из цветочного горшка, стиральным порошком, накрыть тканью. Ребенок обязательно должен выучить телефоны службы спасения «101», «112».

Порой родительские лозунги «Не балуйся!», «Не трогай!», «Не играй со спичками!» не дают желаемых результатов, потому что взрослые практически не уделяют внимания обучению детей элементарным правилам безопасности и разъяснению, чем именно так опасен пожар. Но хуже того: они часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками. И, как правило, последствия всегда трагичны: либо гибель ребенка, либо инвалидность и потеря здоровья. Взрослые, стоит ли рисковать и платить такую высокую цену? Задумайтесь еще раз, все ли вы делаете для безопасности своего ребенка.

Лишь спасатели и те, кому довелось столкнуться с огненным ЧП, знают, как он молниеносен. Несколько секунд — и его непереносимый жар и ядовитый дым отрезают путь к выходу и лишают сознания. Странно, но большинство людей рассматривают пожар как нечто такое, что никогда не произойдет с ними и их семьей. Между тем ежегодно сводки МЧС фиксируют ЧП, которые происходят по причине детской шалости с огнем. И всегда виноваты в этом взрослые.

Есть родители, которые оставляют детей одних дома, не контролируют их действия и игры, не прячут спички и, что самое обидное, создают пожароопасные ситуации, эксплуатируя неисправную электропроводку, самодельные бытовые приборы, суша белье над газовыми плитами и т. п. А ведь взрослым следует помнить, что даже за несколько минут может произойти непоправимое.

Все мы постоянно следим, чтобы в руки ребенка не попали режущие предметы. И если видим, что малыш умудрился взять нож, это вызывает у нас справедливый протест. Но в то же время мы часто не обращаем внимания на то, что дети балуются со спичками и зажигалками, словно с игрушкой. А ведь это не менее опасно, чем игра с ножом. Ребенок ведь не понимает, каким страшным бедствием является пожар. И об этом постоянно должен помнить взрослый. Именно он в ответе за малыша.

От неумелого обращения и шалости с огнем дети нередко получают тяжелые ожоги и травмы, от которых рубцы и шрамы остаются на всю жизнь. Но физические травмы ребенка — это лишь одна грань трагедии. Другая, не менее острая, — психологическая травма. Она всю жизнь болью отдается в сердцах родителей, по недосмотру или беспечности которых чадо получило ожог, вызывая постоянное чувство вины перед сыном или дочерью. Поэтому важно научить ребенка, как вести себя при пожаре и как его не допустить.

Чтобы избежать возникновения ЧП из-за детской шалости с огнем, храните спички и зажигалки в недоступных для ребенка местах, старайтесь следить за играми детей; не оставляйте их дома в одиночестве; не разрешайте малолетним включать электроприборы и газовые плиты и уж тем более не поручайте наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами.

Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях дети часто прячутся в шкафах, под кроватями, и пожарным приходится искать порой потерявших сознание малышей, упуская драгоценное время. Поэтому взрослые должны объяснить ребенку, что в случае появления огня он должен сразу же броситься к выходу и постараться покинуть помещение, а затем сообщить о пожаре первому встретившему человеку.

Марина АГЕЕВА, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС