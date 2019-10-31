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Белорусского рекордсмена отстранили от соревнований из-за подозрений в допинге
01.11.2019 16:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sputnik.by
Речь идет о прыгуне в высоту Дмитрии Набокове. О его отстранении сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
В пробе белорусского спортсмена найдено запрещенное вещество фуросемид, пишет
Набоков является обладателем рекорда Беларуси (2,36 м).
Спортсмену 23 года. Он участвовал в Олимпиаде 2016 года, в его копилке золото чемпиона Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет.
На чемпионате мира в Дохе, завершившемся в октябре, Набоков занял девятое место.
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Речь идет о прыгуне в высоту Дмитрии Набокове. О его отстранении сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
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