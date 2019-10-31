Белорусского рекордсмена отстранили от соревнований из-за подозрений в допинге

Источник материала: Ежедневник



фото: sputnik.by

Речь идет о прыгуне в высоту Дмитрии Набокове. О его отстранении сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробе белорусского спортсмена найдено запрещенное вещество фуросемид, пишет ТАСС со ссылкой на AIU.

Набоков является обладателем рекорда Беларуси (2,36 м).

Спортсмену 23 года. Он участвовал в Олимпиаде 2016 года, в его копилке золото чемпиона Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет.

На чемпионате мира в Дохе, завершившемся в октябре, Набоков занял девятое место.