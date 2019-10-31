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Белорусского рекордсмена отстранили от соревнований из-за подозрений в допинге

01.11.2019 16:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусского рекордсмена отстранили от соревнований из-за подозрений в допинге

фото: sputnik.by

Речь идет о прыгуне в высоту Дмитрии Набокове. О его отстранении сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробе белорусского спортсмена найдено запрещенное вещество фуросемид, пишет ТАСС со ссылкой на AIU.

Набоков является обладателем рекорда Беларуси  (2,36 м).

Спортсмену 23 года. Он участвовал в Олимпиаде 2016 года, в его копилке золото чемпиона Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет.

На чемпионате мира в Дохе, завершившемся в октябре, Набоков занял девятое место.

 
 
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Речь идет о прыгуне в высоту Дмитрии Набокове. О его отстранении сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
 
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