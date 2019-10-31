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За границу на заработки уезжает все больше белорусов

01.11.2019 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За границу на заработки уезжает все больше белорусов

фото: delo.ua

Число таких граждан за последний год заметно выросло.

В третьем квартале этого года за границей трудилось 108,8 тысячи человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, пишет tut.by. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. 

Между тем в 2014 году  году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, в 2015-м — 39,4 тысячи, в 2016-м — 59,5 тысячи, в 2017-м — 83 тысячи, в 2018-м — 95,4 тысячи.

При этом большинство уехавших на заработки в третьем квартале этого года «осели» в России — 75,3%. Но этот показатель сокращается. К примеру, в 2017-м этот показатель составлял 83,9%.

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу выехало 7386 человек.

В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.

 
 
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Число таких граждан за последний год заметно выросло.
 
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