Поротников: В России ждут не выборов, а ухода Лукашенко

российском влиянии в постсоветских странах говорили во время 2-го международного круглого стола, который прошел в говорили во время 2-го международного круглого стола, который прошел в Минске





— Предыдущие десятилетия мы очень сильно недооценивали стратегические цели и имперское мышление Российской Федерации, — отметил руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Сегодня можно констатировать, что российское влияние усиливается, и стратегия РФ очень эффективна.





Более того, Россия находит совершенно новые неожиданные инструменты воздействия и влияния на ситуацию в разных странах. Она очень быстро делает выводы из просчетов и перестраивается.









Помимо технологий политического воздействия Российская Федерация, по словам политолога, отлично научилась использовать и экономический рычаг:





— В этом году Беларусь также столкнулась с этим явлением. Сегодня мы видим, что Россия постепенно от образа страны, готовой платить за политическую лояльность, превращается в страну, которая хочет на этом еще и зарабатывать. Мы видим реальное желание восстановить империю, быть может в новом формате и с новыми задачами. России уже недостаточно просто поддержки, она пытается влиять на экономическую ситуацию и извлекать из этого экономическую пользу.





Эксперты также привели примеры месседжей, которые посылает Россия белорусам, чтобы сделать более привлекательным объединение и расширить свое влияние.





— Первый месседж — это «успешная Россия». Нам демонстрируют успехи этой страны в различных направлениях, начиная от экономических и заканчивая спортивными, — рассказывает эксперт Belarus Security Blog Дмитрий Мицкевич. — Второй месседж — «Беларусь на грани краха и требует спасения».





А чтобы было понятно, кто спаситель, используют третий месседж — «В Европе вас никто не ждет». Для этого белорусов сознательно ставят в проигрышное положение относительно европейцев, говорят: вы поедете в Европу мыть посуду и прочее. Все это делается, чтобы оттолкнуть от идеи европейской интеграции.









Российская пропаганда активно использует всевозможные нарративы, вроде противопоставления «духовной» России «загнивающей» Европе. А также играет на противопоставлении двух президентов, которое оказывается не в пользу Александра Лукашенко.





— Нам как бы показывают: вот вам президент, который не может связать двух слов, а вот интеллигентный Владимир Владимирович, который владеет иностранными языками, имеет хорошее чувство юмора. Вспомните фотографию, которую часто подают в российском информационном пространстве, где Александр Григорьевич пытается стать так, чтобы не превосходить по росту Путина, — напоминает Дмитрий Мицкевич. — Медиа так подают Беларусь — через Лукашенко с протянутой рукой, который просит сильного лидера помочь. И это еще один посыл — «что б вы без нас делали?»





Все это российская пропаганда беспрепятственно транслирует через СМИ, телеграм-каналы, блогеров, через образовательные программы и всевозможные поездки школьников и молодежи в Россию. И многие идеи находят отклик в душе белорусов.





— Проблема Беларуси в том, что долгие годы белорусская власть стремилась деполитизировать общество, выкинуть из медийного пространства оппозиционных политиков. Белорусы должны были знать только одного политика. И это получилось, — поясняет Андрей Поротников. — И теперь, когда они вдруг видят другого политика — успешного, влиятельного, лидера нового уровня, они делают выбор в пользу Путина.





И в итоге в регионах, ввиду крайне тяжелого экономического положения, люди уже начинают говорить: я против Лукашенко, но я за Путина. Не потому, что они хотят в Россию. Просто пропаганда, которая у нас воспроизводится свободно, делает свое дело.









О том, как этому противостоять, должны задуматься в том числе и белорусские власти. Ведь они уже сами хорошо осознают и видят эту активизацию на белорусском направлении.





— Надо понимать, что Россия ориентируется не на какие-то даты, не на электоральный цикл, а на Беларусь без Лукашенко, — отмечает Андрей Поротников. — Сегодня говорили, что рано или поздно время возьмет свое и Путина не станет, но то же самое справедливо и в отношении Лукашенко.





И этого момента ждут в Москве, поскольку для Кремля важно иметь контроль над ситуацией по транзиту власти, определению человека, который займет высший государственный пост и соответственно получит власть мало чем ограниченную по Конституции.