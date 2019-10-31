ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альтернативы нет: сняли с выборов последнего кандидата - противника аккумуляторного завода

01.11.2019 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Избирательная комиссия по Брестскому-Пограничному округу во главе с Надеждой Зайцевой лишила регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей Владимира Мороза.

Альтернативы нет: сняли с выборов последнего кандидата - противника аккумуляторного завода
Первого ноября состоялось заседание окружной комиссии Брестского-Пограничной округа №4, на котором рассматривался вопрос вынесения предупреждений независимому кандидату, противнику завода АКБ Владимиру Морозу. В результате замечаний у комиссии накопилось столько, что Мороза единогласно исключили из предвыборной гонки.

В начале заседания председатель комиссии Надежда Зайцева сообщила, что в комиссию поступило много материалов, которые показывают, что Владимир Мороз нарушил правила ведения агитации.


В чем заключались нарушения?

Владимир Мороз представил в комиссию незаверанную копию приказа о предоставлении ему отпуска. Комиссии не понравилось, что документ он принес поздно и он без печати. Члены комиссии увидели в этом нарушение 77 статьи Избирательного кодекса.

Инициативная группа кандидат разместила в социальных сетях информацию о встрече с Морозом, которая должна была состояться 31 октября. Но об этой встрече кандидат за два дня до нее не сообщил в комиссии, как того требует законодательство. В результате встреча не состоялась, и поэтому кандидат и его инициативная группа не считают это нарушением.

Также комиссии не понравилась предвыборная программа Владимира Мороза, напечатанная в газете "Заря над Бугом". "Мы столкнулись с несправедливым судом, милицейским беспределом, бездействием чиновников...". 

Именно эти слова комиссия посчитала "информацией, которая порочит честь государственных органов и судебной системы". "Это подрывает статус нашего государства!", - заявила одна из членов комиссии.


И самое интересное. По словам комиссии, они получили заявления от нескольких граждан - жителей Бреста, которые жаловались на листовки от инициативной группы Владимира Мороза. 

В этих листовках без выходных данных брестчан приглашают прийти на митинг третьего ноября, который будет проходить в рамках предвыборного пикета Мороза. 

Также, по словам членов комиссии, листовки были найдены в гимназии №6, на остановках, столбах и других местах, на которых не предусмотрено размещение агитационных материалов. 

В листовках написано "Сменим коррумпированную власть", что комиссия посчитала призывом к смене власти. Инициативная группа и сам Мороз утверждают, что это провокация и они не распространяли такие листовки. 

Они считают, что искать того, кто от имени активистов распространял листовки, должна искать милиция. Ведь очевидно, что это было сделано для того, чтобы кандидату было вынесено предупреждение.

Спор между комиссией и инициативной группой Владимира Мороза был очень эмоциональным. В конце из зала был удален блогер Александр Кабанов, который вел прямую трансляцию заседания на Youtube. 

Комиссия проигнорировала мнения и аргументы инициативной группы и в результате единогласно проголосовала за отмену регистрации Владимира Мороза кандидатом в депутаты.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательная комиссия по Брестскому-Пограничному округу во главе с Надеждой Зайцевой лишила регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей Владимира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье и потребительские нужды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ремень под джинсы мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика