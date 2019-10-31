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Меркель не встала во время исполнения гимна в Индии
Источник материала: Партизан
Сегодня немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом.
Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.
Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.
"Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом", - пояснил журналистам представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность.
"К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - добавил дипломат.
Напомним, впервые канцлера Меркель начало трясти 18 июня в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.
А через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился.
После этого, чтобы не допустить возможной дрожи впервые в истории Германии Меркель слушала государственный гимн,
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Сегодня немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом.
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