Меркель не встала во время исполнения гимна в Индии

Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.





Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.













"Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом", - пояснил журналистам представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность.





"К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - добавил дипломат.





Напомним, впервые канцлера Меркель начало трясти 18 июня в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.





А через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился.



