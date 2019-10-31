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Пьяный водитель едва не сбил гаишника - останавливали со стрельбой

01.11.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Добруше для остановки пьяного водителя сотрудники ГАИ использовали табельное оружие


фото носит иллюстративный характер

Вчера, 31 октября, в 16:45 во время несения службы в г. Добруше сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке, включив звуковую и световую сигнализации, водителю автомобиля «Форд Мондео»: тот, виляя, двигался по ул.Интернациональной. Требования были проигнорированы, началось преследование.

Как сообщает МВД, опасной манерой езды водитель создавал многочисленные аварийные ситуации, однако вскоре экипажу ГАИ удалось его блокировать. Милиционеры потребовали водителя покинуть авто, но он продолжил движение, едва не сбив инспектора.

Для остановки транспортного средства сотрудники ГАИ использовали табельное оружие. Прицельными выстрелами было повреждено колесо. После остановки машины водитель заблокировал двери и отказался выходить. Разбив стекло задней двери, инспекторы его задержали. 


По предварительной информации причиной неадекватного поведения 57-летнего мужчины было желание избежать наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 1,6 промилле спирта в парах выдыхаемого им воздуха.
 
 
Ссылка на источник 24
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В Добруше для остановки пьяного водителя сотрудники ГАИ использовали табельное оружие
 
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