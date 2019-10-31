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В США вывели из состава флота старейшую атомную подводную лодку
Источник материала: Tut.by
Старейшая в американском флоте атомная подводная лодка (АПЛ) «Олимпия» прибыла в порт Бремертон. Там, на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд, субмарина будет дезактивирована и выведена из состава флота. Об этом
Подводный корабль прибыл в последний свой порт после того, как завершил кругосветный поход. «Олимпия» прослужила 35 лет и в последнем путешествии прошла от Гавайских островов через Панамский канал, Гибралтарский пролив и Суэцкий канал.
Во время службы «Олимпия» использовалась для выполнения самых разных миссий: противолодочных, противокорабельных, ударных, разведывательных. Субмарина считалась одной из самых боеспособных подлодок в мире.
Корабль стал вторым, названным именем «Олимпия» и 29-й субмариной класса «Лос-Анджелес». Лодка была заложена 31 марта 1981 года, в составе американского флота она с 17 ноября 1984 года. После того, как подлодка «Бремертон» того же класса была выведена из состава флота летом 2018 года, «Олимпия» стала старейшей из АПЛ, остающейся в строю ВМС США.
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Перед списанием она проделала кругосветное путешествие.
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