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Полицейский-нарушитель и лихач встретились на дороге: видео необычного ДТП из США
Источник материала: Tut.by
Видео крайне необычной аварии опубликовала полиция американского штата Оклахома. Патрульный из города Талса ехал за рулем служебного автомобиля, постоянно отвлекаясь на сообщения в смартфоне. За дорогой он следил слабо — в итоге в патрульный автомобиль врезалась машина, по какой-то причине перелетевшая через разделительную полосу! Это по-настоящему редкое стечение обстоятельств, в результате которого, к счастью, никто серьезно не пострадал. Посмотрите, как это произошло.
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Полиция штата Оклахома поделилась любопытным видео.
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