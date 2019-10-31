Полицейский-нарушитель и лихач встретились на дороге: видео необычного ДТП из США

Источник материала: Tut.by

Видео крайне необычной аварии опубликовала полиция американского штата Оклахома. Патрульный из города Талса ехал за рулем служебного автомобиля, постоянно отвлекаясь на сообщения в смартфоне. За дорогой он следил слабо — в итоге в патрульный автомобиль врезалась машина, по какой-то причине перелетевшая через разделительную полосу! Это по-настоящему редкое стечение обстоятельств, в результате которого, к счастью, никто серьезно не пострадал. Посмотрите, как это произошло.