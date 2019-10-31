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До 9 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 2 ноября

01.11.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 9 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 2 ноября
БЕЛТА

До 9 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 2 ноября В Беларуси в начале ноября потеплеет
В субботу, 2 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. "Лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью - с мокрым снегом", - пояснили синоптики. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман.

Ветер будет южным 5-10 м/с, днем прогнозируются порывы до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с. Ночная температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, по юго-востоку столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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