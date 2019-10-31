Источник материала: Tut.by

Почитаемый многими мамами доктор Комаровский 2 ноября проведет пятичасовую лекцию в Минске. Накануне встречи популярный врач-педиатр ответил на вопросы журналистов о питании. Спойлер — не только детском.

Евгений Комаровский работает педиатром на Украине с 1983 года. У него 10-миллионная аудитория в социальных сетях и в сутки он получает от 10 до 14 тысяч комментариев и сообщений от мам. На встрече с журналистами доктор признался, что в каждом городе есть определяющий пул вопросов. На предыдущих встречах в Минске его удивило количество вопросов о еде — их было больше половины.

— Это странно, но я понимаю почему. Кормить ребенка — это значит выражать к нему свою любовь. Но в XXI веке это надо прекращать. Весь мир бьется над тем, чтобы выгнать женщину с кухни. Это неправильно, что мама вместо того, чтобы заняться собой, папой или фитнесом, стоит на кухне.

Вот что доктор Комаровский рассказал о детском питании.

В пальмовом масле нет ничего страшного — Если мы начинаем ковыряться в «ешках», то зачем нам государственные структуры? Если продукт сертифицирован, давайте не будем умничать. Если ребенок бросается на еду, то хоть «ешки», хоть «гмошки» — все переварится. Например, пальмовое масло: вредного в нем ничего нет. Его хорошо использовать в кондитерском производстве — оно дешевое и удобное. И продукты с его содержанием теоретически должны стоить в три раза дешевле. А они стоят столько же, как и со сливочным маслом. Получается, что на нас, как на «лохах», зарабатывают деньги. Как продукт, это абсолютно обычное растительное масло, оно настолько же вредное, как и, скажем, подсолнечное. От него есть урон планете Земля, так как вырубаются тропические леса. Но теоретически — это способ прокормить человечество, и молочную смесь с его содержанием сможет купить тот, у кого нет средств на что-то более дорогое.

Не заставляйте есть через силу — Задача родителей в питании — меньше умничать и решить проблему с аппетитом. Если ребенок бросается на еду — вы молодец, чем бы вы его не кормили. Аппетит — сложное дело. Чтобы система пищеварения была готова перерабатывать пищу, в желудке должен быть желудочный сок, в печени — желчь, в поджелудочной железе — сок поджелудочной железы, в кишечнике — кишечный сок. Если вы едите, когда не хотите, или заставляете это делать ребенка — то часть пищи не переварится полностью. Если не хватает желчи — не переварятся жиры, соляной кислоты — не будет расщеплен белок, нет кишечного сока — будет нарушено всасывание. Если покормили ребенка без аппетита, будьте готовы, что потом то запоры, то боль в животе.

«Ешь с хлебом» и другие бабушкины советы — Лозунг, под которым я давно работаю: «Бабушки должны заниматься дедушками». XXI век создал технологии, при которых мама, у которой есть мозги, может все проблемы решить сама. Бабушка хочет накормить ребенка? Мама должна дать 100%-ую инструкцию, как это сделать — объем, состав. Есть много стран, где не знают, что такое хлеб, что такое суп. Почему у нас это вдруг стало обязательным для детей?

Избавьтесь от добавочного сахара — Конфеты — одно из самых больших зол. Да, это прекрасный способ получения удовольствия, но в XXI веке есть проблема добавочного сахара. Двадцать лет назад я спокойно относился к сахару и не видел проблемы в его влиянии на ребенка, у которого «шило в попе». Если нет лишнего веса, если родители организовали адекватный образ жизни с достаточными энергозатратами, то зачем ребенка ограничивать в удовольствии? Но сейчас дети тратят меньше энергии: сидят перед телевизором или за компьютером. На содержание добавочного сахара надо обращать внимание. Пишут иногда на соках: восстановленный с таким-то процентом сахарного сиропа. О таком продукте забывайте, нормальный сок только натуральный. В идеале вообще детей не поить соками — лучше давать цельные фрукты. Много мифов и по поводу сахарозаменителей. Во всех странах мира они разрешены к применению. Понятно, что все, чего много, — не здорово. Но если ребенок выпьет литр «колы зеро», то ничего плохого не случится. С условием, что потом он оторвет попу от дивана и будет двигаться.

Умеренное количество соли — Детям до года солить еду не надо. Дальше используйте 1 г соли в сутки. Специально давать детям до 10−12 лет соленые продукты не полезно, у них почки работают по-другому. Также надо понимать: когда папа сидит перед телевизором и ест вместе с ребенком каждый вечер чипсы — это не норма. Но если вы раз в полгода поехали куда-то и купили по пути пачку чипсов или орешки, ребенок это переживет — просто попьет больше, чем обычно.

Органика не решает — Органические продукты — это бизнес. Нет ни одной научной работы, которая бы доказала их пользу в сравнении с не органическими. Здесь много плюсов и минусов. В органике, например, на квадратный метр может быть использовано много навоза, который тоже грозит какими-то вещами. Но если вы хотите выращивать что-то на даче, прекрасно: вместо того, чтобы пялиться в телевизор, вы стоите буквой «зю» на огороде — это полезно для вашего здоровья.

Не заливайте себя водой — У человека есть физиологические потребности — есть, пить, ходить в туалет. Важно, чтобы эти потребности были желанием ребенка, а не его мамы. Если малыш просит пить, надо ответить на вопрос: «У него жажда или он хочет получить удовольствие от процесса?». Если первое — вода, если второе — он будет ей плеваться и просить сок, морс, колу и т.д. Позиция ВОЗ однозначна: лучшим напитком для ребенка или взрослого любого возраста является негазированная столовая вода нейтрального вкуса. Можно разнообразить питьевой рацион морсами, соками. Но хорошо, если там не будет добавленного сахара, а сладость будет достигаться за счет, например, изюма или кураги. Если нет жажды — питье бессмысленно. Да, многочисленные диетологи говорят, что вы «должны» выпивать ежедневно два литра воды. Но мы полгода дышим сухим воздухом из-за отопительного сезона, а потом три месяца из-за работы кондиционера. И только три-четыре месяца в год у нас нормальная влажность в комнате. Лучше подумайте о том, чтобы купить увлажнитель воздуха, а не заливать себя водой.

А что со сладкой газировкой? — Если вы даете ребенку такой напиток — какая цель? Я призываю давать «колу» как лечебное средство. Бывают ситуации, когда вам нужно напоить ребенка, чтобы оказать ему помощь. У детей при некоторых симптомах — кишечная инфекция, высокая температура, отсутствие реакции на жаропонижающие средства — выражен дефицит жидкости. Если в такой ситуации ребенок отказывается пить воду или морсы, но на сладкую газировку согласен — тогда можно.

Не бывает биодобавок для всех — Я к витаминам отношусь спокойно. Просто часто мамы их дают детям, потому что все их подружки уже дали, и они чувствуют себя мачехой. Позиция медицины конкретная: предпочесть полноценное питание приему комплекса витаминов. Бывают ситуации, когда без витаминов никак. Например, беременным нужна фолиевая кислота, вегетарианцам — витамин В12 и железо и пр. Но надо понимать, что не бывает биодобавок для всех. Допустим, если бы мэрия Минска изучила питание разных групп населения — дети 10−15 лет, женщины 20−50 лет и так далее — и дала рекомендации по тому составу биодобавок, который нужен этим людям, это было бы эффективно. Это были бы те БАДы, которые включают витамины и микроэлементы, дефицитные для жителей конкретного региона с учетом их питания. А так: у жителей Норвегии нет дефицита омега-3 кислот — у них качественная жирная рыба каждый день. А кто из жителей Минска может себе такое позволить?..

Беременным можно есть все — За последних два-три года произошел прорыв в области диетологии по отношению к питанию беременных и кормящих мам. Хотите, чтобы у ребенка не было аллергии? Вы беременной должны есть все подряд, и это перенести на период кормления. Кроме того, иммунную систему ребенка надо знакомить с продуктами на 6−10 месяце. Если мы дадим цитрусовые или яйца только в два-три года, то большая вероятность того, что проявится аллергия.

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