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Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года

01.11.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца годаМинск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года">

фото: teknoblog.ru

В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.

Об этом заявил глава белорусского Минфина Максим Ермолович на "Октябрьском экономическом форуме" в Минске.

"Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 млн долларов", - цитирует Ермоловича ТАСС.

По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года "удастся завершить процедуры по получению этих средств".

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.
 
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