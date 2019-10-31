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Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года
01.11.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года">
фото: teknoblog.ru
В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.
Об этом заявил глава белорусского Минфина Максим Ермолович на "Октябрьском экономическом форуме" в Минске.
"Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 млн долларов", - цитирует Ермоловича
По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года "удастся завершить процедуры по получению этих средств".
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В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.
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