Источник материала: Ежедневник

Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года">

фото: teknoblog.ru Минск надеется получить от Китая полмиллиарда долларов до конца года">

В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.

Об этом заявил глава белорусского Минфина Максим Ермолович на "Октябрьском экономическом форуме" в Минске.

"Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 млн долларов", - цитирует Ермоловича ТАСС .

По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года "удастся завершить процедуры по получению этих средств".