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Выставка кошек, встреча с мэром и важный футбол. Как провести выходные в Бресте

01.11.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на выставку кошек, посетить встречу с главой города Александром Рогачуком, а в воскресенье поддержать наших футболистов на матче с «Шахтером».

Что: Выставка кошек

Где: ДК Профсоюзов

Когда: 2−3 ноября с 11.00 до 18.00


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В эти выходные в ДК профсоюзов пройдет выставка кошек. В программе — викторины для посетителей, экспертиза кошек, творческий конкурс питомников, аквагрим для детей. Полная программа доступна по ссылке.

Что: Встреча с председателем горисполкома Александром Рогачуком

Где: ДК Профсоюзов

Когда: 2 ноября 12.00


В субботу пройдет традиционная встреча жителей города с председателем горисполкома, депутатами, представителями ЖКХ и других городских служб. Участники собрания обсудят проблемные городские вопросы и все, что волнует горожан. Как показывает опыт предыдущих встреч, скучно не будет. Приходите!

Что: Матч «Динамо-Брест» — Шахтер

Где: ОСК «Брестский»

Когда: 3 ноября 18.00


Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

В это воскресенье на футбольной арене будет жарко. В Брест едет принципиальный соперник — солигорский «Шахтер», который занимает третью строчку в Чемпионате Беларуси. Брестчане все ближе к чемпионству, каждое очко на счету. Верим в команду!

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно совместить сходить на выставку кошек, посетить встречу с председателем Брестского горисполкома Алесандром Рогачуком, а в...
 
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