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Выставка кошек, встреча с мэром и важный футбол. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на выставку кошек, посетить встречу с главой города Александром Рогачуком, а в воскресенье поддержать наших футболистов на матче с «Шахтером».
В эти выходные в ДК профсоюзов пройдет выставка кошек. В программе — викторины для посетителей, экспертиза кошек, творческий конкурс питомников, аквагрим для детей. Полная программа доступна по
В субботу пройдет традиционная встреча жителей города с председателем горисполкома, депутатами, представителями ЖКХ и других городских служб. Участники собрания обсудят проблемные городские вопросы и все, что волнует горожан. Как показывает опыт предыдущих встреч, скучно не будет. Приходите!
В это воскресенье на футбольной арене будет жарко. В Брест едет принципиальный соперник — солигорский «Шахтер», который занимает третью строчку в Чемпионате Беларуси. Брестчане все ближе к чемпионству, каждое очко на счету. Верим в команду!
Хороших выходных!
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В предстоящие выходные в Бресте можно совместить сходить на выставку кошек, посетить встречу с председателем Брестского горисполкома Алесандром Рогачуком, а в...
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