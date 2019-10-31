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Власти: пенсионные взносы нанимателей и работников сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий

01.11.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы ввести в Беларуси обязательную накопительную пенсию, придется увеличить размер пенсионных отчислений. При этом наниматели настроены категорически против такого шага, а работники к нему пока не готовы. Об этом замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков рассказал во время дискуссии на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Замминистра отметил, что введение обязательного накопительного элемента в пенсионную систему упирается в финансовый аспект.

— Сегодня у нас достаточно большая пенсионная нагрузка. Для большинства нанимателей пенсионный тариф составляет 28% (речь идет об отчислениях на пенсионное страховаие из зарплатного фонда, еще 6% зарплатного фонда идет на выплату различных пособий. — Прим. ред.). Все застрахованные выплачивают 1% от зарплаты. Это 29% в сумме, — сказал Валерий Ковальков. — Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.

По словам Валерия Ковалькова, в Минтруда также анализировали ситуацию в России. Там ввели накопительную часть пенсии, однако начиная с 2014 года правительство регулярно замораживает эти накопления и переводит их в пенсионный фонд.

— К сожалению, кризис 2015—2016 годов показал, что очень сложно эти деньги сохранить и, главное, приумножить, чтобы сохранить покупательную способность. Россия столкнулась с тем, что пенсионный фонд получил отрицательную доходность, и после этого накопления немножко заморозили. Я думаю, что речь о введении обязательного накопления может идти, только когда мы точно почувствуем стабилизацию экономики, — констатировал Валерий Ковальков.

Доктор Иоанна Тырович, доцент Варшавского университета и научный сотрудник Института экономики труда IZA, считает, что с введением обязательной накопительной системы затягивать не стоит. В Польше пенсионная реформа, включавшая в себя накопительный элемент, была проведена еще в 1999 году.

— Если сейчас у вас не хватает денег, может, люди слишком рано уходят на пенсию? Может, новый пенсионный возраст — это уже рано, и надо как-то убеждать людей, что это важная перемена? Во многих странах мира есть накопительная система, не знаю, стоит ли здесь следовать практике России. Увеличение продолжительности жизни — это здорово, это не угроза. Просто надо смотреть на потребности тех, кто дольше живет, — считает Иоанна Тырович.

Белорусские эксперты также считают, что единственный способ обеспечить более высокий уровень пенсий — это ввести накопительную часть в дополнение к государственной.

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Для этого нужно будет увеличить пенсионные отчисления, но ни работники ни работодатели к этому пока не готовит.
 
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