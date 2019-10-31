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Водители, внимание: в Могилевской области ГАИ 10 дней будет проверять техосмотр
Источник материала: Tut.by
С 1 ноября сотрудники ГАИ Могилевской области начали усиленно проверять автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении,
Штраф за управление машиной без техосмотра — 1−3 базовых (25,5−76,5 рубля). Повторное такое нарушение в течение года обойдется водителю в 2−5 базовых (51 — 127,5 рубля).
За 2019 год сотрудники ГАИ на дорогах области выявили более 25 тыс. фактов управления транспортом без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении. Повторно в течение года к административной ответственности привлечено 9050 водителей.
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За год ГАИ нашла более 25 тысяч водителей, у которых не было техосмотра на транспортное средство.
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