Водители, внимание: в Могилевской области ГАИ 10 дней будет проверять техосмотр

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября сотрудники ГАИ Могилевской области начали усиленно проверять автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении, сообщает УВД. И будут продолжать до 10 ноября.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Штраф за управление машиной без техосмотра — 1−3 базовых (25,5−76,5 рубля). Повторное такое нарушение в течение года обойдется водителю в 2−5 базовых (51 — 127,5 рубля).

За 2019 год сотрудники ГАИ на дорогах области выявили более 25 тыс. фактов управления транспортом без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении. Повторно в течение года к административной ответственности привлечено 9050 водителей.