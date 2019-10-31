Несвижские «совы» отметили очередную годовщину образования службы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси. Коллектив Несвижского отдела Департамента охраны встретил свой праздник в торжественной обстановке.

С поздравлениями ко всем присутствующим обратился начальник Несвижского отдела Департамента охраны Александр Гринкевич. В своем выступлении он отметил, что служба охраны одна из самых многочисленных и оснащенных служб милиции, которая стоит на страже государственной и частной собственности, безопасности граждан, охраны общественного порядка. С 1952 года ведут отсчет страницы ее истории. В то время, когда началось создание этой милицейской службы, личное и государственное имущество стало под надежную защиту. Пресекались преступления и правонарушения на маршрутах патрулирования нарядов службы охраны, под надежным «крылом» увереннее почувствовали себя сотни жителей района, поставив на охрану свое жилье или установив тревожную кнопку.

Также руководитель службы обратился к ветеранам отдела, подчеркнув, что их опыт заслуживает особого уважения, а многие десятилетия плодотворной служебной деятельности на благо Беларуси — особой признательности и благодарности за служение правопорядку.

Александр Владимирович поблагодарил всех сотрудников за профессиональное мастерство, добросовестную работу, ответственность и вручил награды.

За проявленную профессиональную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда приказом Департамента охраны МВД Республики Беларусь объявлена Благодарность прапорщику милиции Александру Янцевичу.

Нагрудным знаком Департамента охраны «За адзнаку» награжден прапорщик милиции Сергей Адаменко.









































За умелые, профессионально грамотные действия, инициативу, проявленные при выполнении служебных обязанностей решением начальника Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, объявлена Благодарность — прапорщику милиции Александру Карсюку, старшему сержанту милиции Евгению Костюку, сержанту милиции Михаилу Глебову, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Станкевичу, дежурной пульта управления Елене Малиновской, охраннику подразделения сторожевой охраны Николаю Тараповичу, а также начальнику охраны участка подразделения сторожевой охраны Сергею Фолитару.

За надлежащее исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм в обеспечении охраны объектов различных форм собственности Минской области решением начальника УВД Минского облисполкома объявлена Благодарность инспектору по профессиональной подготовке группы кадров капитану милиции Максиму Новику.

За проявленную профессиональную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда Благодарность Несвижского РОВД объявлена милиционеру-водителю группы задержания роты милиции прапорщику милиции Дмитрию Ивашкевичу. Награду вручил заместитель начальника Несвижского РОВД подполковник милиции Дмитрий Чижик.

Он поздравил сотрудников Департамента охраны с профессиональным праздником и поблагодарил представителей службы за надежное обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты различных форм собственности в районе, большая часть из которых — дома и квартиры с личным имуществом граждан.

Музыкальные поздравления несвижским «совам» в этот день дарили артисты любительского творчества Игорь Горбачев, Александр Иванов, Инна Филиппова. Особые аплодисменты были адресованы самому маленькому артисту — 5-летнему Саше Урбану, который растет в милицейской семье. Его мама Анастасия — милиционер роты милиции Несвижского отдела Департамента охраны — находилась в этот день в зале и с волнением наблюдала за маленьким сынишкой.

Вела торжественное мероприятие, посвященное Дню образования службы охраны МВД Беларуси, Юлия Ивашко.