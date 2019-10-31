Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси в начале ноября потеплеет, температура воздуха будет подниматься до 16 градусов тепла.

В субботу, 2 ноября, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью в северных, а днем в западных районах страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Будет преимущественно без осадков, только ночью в отдельных районах Витебской области, а днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. В дневные часы в отдельных районах страны возможен порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля, при прояснениях понизится до 7 градусов мороза. Днем будет 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 10 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, за которым начнет распространяться теплая воздушная масса. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, ночью по востоку ожидается мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром местами сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, по востоку при прояснениях понизится до минус 2 градусов. Днем будет 6-12 градусов выше нуля, по юго-западу воздух прогреется до 13-15 градусов.

В начале следующей недели погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В понедельник, 4 ноября, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 9-16 градусов тепла.

Во вторник, 5 ноября, ночью на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 15 градусов.

В среду, 6 ноября, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла. По юго-востоку ночью будет 10-11 градусов выше нуля, днем - плюс 12-13 градусов.



