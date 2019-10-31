﻿ На первый в Беларуси венский бал будет продано 250 билетов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первый в Беларуси венский бал будет продано 250 билетов

01.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

С 6 ноября билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском» поступают в продажу. Купить их сможет любой желающий старше 18 лет, но стоит иметь в виду, что их будет продано всего 250.

Напомним, что «Венский бал с А1 в Купаловском» состоится 14 декабря в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Бал задуман как благотворительный: 50% вырученных средств будет направлено на поддержку работы общественного объединения «SOS-детские деревни Беларусь», которое помогает сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обрести опекунскую семью, а тем, кто находится в зоне риска социального сиротства, – преодолеть сложные жизненные обстоятельства и сохранить родную семью.

Стоимость билета на «Венский бал с А1 в Купаловском» составит 250 рублей. Гости мероприятия получат возможность всю ночь напролет танцевать на балу под сопровождение Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, поучаствовать в салонных играх, послушать музыкальную программу в исполнении оркестра Купаловского театра. Также для них предусмотрены напитки и фуршетные закуски.

Приобрести билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском» можно будет в кассах театра, на сайте kupalauski.by, а также у всех билетных операторов Беларуси. При этом те, кто купит их в кассе, в дополнение получат конверт с программой вечера. Впрочем, сделать это смогут и обладатели электронных билетов: заранее – если обратятся в кассу Купаловского с распечатанным экземпляром – или прямо на входе в театр в день бала.

На «Венский бал с А1 в Купаловском» гостей ожидают в нарядах, соответствующих установленному организаторами дресс-коду. Для дам это вечернее платье в пол (но не белое – в белом на балу имеют право присутствовать только дебютанты); а для мужчин – Black tie. Сбор гостей начнется уже в 20:00, а торжественная церемония открытия «Венского бала с А1 в Купаловском» назначена на 22:00.

Еще одна возможность увидеть события «Венского бала с А1 в Купаловском» своими глазами – прямая трансляция, которая состоится на платформе VOKA.


 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 ноября билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском» поступают в продажу. Купить их сможет любой желающий старше 18 лет, но стоит иметь в виду, что их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Летчики в США готовятся к глобальной пандемии с помощью «ящиков зомби»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика