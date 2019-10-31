На первый в Беларуси венский бал будет продано 250 билетов

Источник материала: Новости Дзержинска

С 6 ноября билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском» поступают в продажу. Купить их сможет любой желающий старше 18 лет, но стоит иметь в виду, что их будет продано всего 250.

Напомним, что «Венский бал с А1 в Купаловском» состоится 14 декабря в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Бал задуман как благотворительный: 50% вырученных средств будет направлено на поддержку работы общественного объединения «SOS-детские деревни Беларусь», которое помогает сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обрести опекунскую семью, а тем, кто находится в зоне риска социального сиротства, – преодолеть сложные жизненные обстоятельства и сохранить родную семью.

Стоимость билета на «Венский бал с А1 в Купаловском» составит 250 рублей. Гости мероприятия получат возможность всю ночь напролет танцевать на балу под сопровождение Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, поучаствовать в салонных играх, послушать музыкальную программу в исполнении оркестра Купаловского театра. Также для них предусмотрены напитки и фуршетные закуски.

Приобрести билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском» можно будет в кассах театра, на сайте kupalauski.by, а также у всех билетных операторов Беларуси. При этом те, кто купит их в кассе, в дополнение получат конверт с программой вечера. Впрочем, сделать это смогут и обладатели электронных билетов: заранее – если обратятся в кассу Купаловского с распечатанным экземпляром – или прямо на входе в театр в день бала.

На «Венский бал с А1 в Купаловском» гостей ожидают в нарядах, соответствующих установленному организаторами дресс-коду. Для дам это вечернее платье в пол (но не белое – в белом на балу имеют право присутствовать только дебютанты); а для мужчин – Black tie. Сбор гостей начнется уже в 20:00, а торжественная церемония открытия «Венского бала с А1 в Купаловском» назначена на 22:00.

Еще одна возможность увидеть события «Венского бала с А1 в Купаловском» своими глазами – прямая трансляция, которая состоится на платформе VOKA.



