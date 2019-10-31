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Артисты шоу Навки «Аленький цветочек» передадут на лечение Заворотнюк выручку от показа

01.11.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все средства от продажи билетов на шоу «Аленький цветочек», показ которого пройдет 10 ноября, будут перечислены исполнителю главной роли в проекте Петру Чернышеву и его супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк на ее лечение. Такое решение приняли актеры, занятые в шоу, сообщается на сайте компании Navka Show.


Фото: navka.show

— Мы хотим выразить нашим друзьям свою любовь и участие и оказать им посильную помощь. Поэтому компания Navka Show приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт», в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями, — говорится в сообщении.

Артисты отмечают, что «самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат».

Мюзикл на льду «Аленький цветочек» поставлен по одноименной сказке Сергея Аксакова. Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка, а Чудовища — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Родные Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит курс лечения, не уточняя диагноз.

 
 
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«Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», - цитирует Навку компания.
 
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