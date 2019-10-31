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500 брестчан и жителей района призвали в армию

01.11.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многие из них пришли 1 ноября на пляц 38-й десантно-штурмовой бригады, где прошел День призывника.

500 брестчан и жителей района призвали в армию

500 брестчан и жителей района призвали в армию

Территория бригады становится местом проведения такого мероприятия во второй раз. Приказ Министра обороны о призыве в армию зачитал военный комиссар города и Брестского района Валерий Касянюк, после чего новобранцам вручили повестки.

500 брестчан и жителей района призвали в армию

500 брестчан и жителей района призвали в армию


Также ребята смогли познакомиться с образцами техники и обмундирования, которыми оснащена бригада, и посмотреть, в каких бытовых условиях живут солдаты.

 
Теги: знакомства
 
 
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  Многие из них пришли 1 ноября на пляц 38-й десантно-штурмовой бригады, где прошел День призывника. Территория бригады становится местом проведения такого...
 
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