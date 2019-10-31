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Китайская делегация посетила Брестскую область

01.11.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зарубежные гости прибыли из провинции Ляонин, расположенной на северо-востоке Китая. Это их первый официальный визит на Брестчину. Члены делегации посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», ознакомились с областным центром и встретились с заместителем председателя облисполкома Андреем Клецем.

Китайская делегация посетила Брестскую область

Заместитель заведующего отделом пропаганды парткома КПК провинции Ляонин Сунь Чэнцзе поблагодарил брестчан за оказанное гостеприимство и теплый прием.

«Брест – красивый город, нам он очень понравился, – признался руководитель китайской делегации. – И мы планируем установить дружественные отношения между нашими регионами, которые с течением времени будут только укрепляться. Брестская область и провинция Ляонин – важные пункты в реализации проекта «Один пояс и один путь». Нам следует развивать сотрудничество в таких сферах, как логистика, промышленность, туризм, образование».

Китайская делегация посетила Брестскую область

В свою очередь, Андрей Клец подчеркнул, что Китайская Народная Республика – один из важнейших экономических партнеров Брестчины.

Китайская делегация посетила Брестскую область

«Только в прошлом году внешнеторговый оборот нашей области и Китая превысил 167 миллионов долларов США, – отметил Андрей Клец. – Ежегодно его прирост составляет от 130 до 150 процентов. Мы экспортируем в Китай молочную продукцию, изделия из минеральных веществ, рапсовое масло, лесоматериалы, мясо птицы и другие товары. Однако потенциал совместного сотрудничества еще далеко не исчерпан. Мы открыты к взаимодействию во всех сферах жизнедеятельности».

В завершение встречи ее участники выразили твердое намерение продолжить сотрудничество и обменялись сувенирами и подарками.

 
Теги: Брест
 
 
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