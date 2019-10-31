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На трассе перевернулся грузовик с молочной продукцией

01.11.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла сегодня рано утром, около 5:10 часов, на 423 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ».

На трассе перевернулся грузовик с молочной продукцией

 На трассе перевернулся грузовик с молочной продукцией

По предварительной информации: водитель автомобиля «ДАФ» (1993 года рождения, гражданин РФ), находясь в утомленном состоянии, совершил попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя (1981 года рождения), который перевозил молочную продукцию.

От удара "ГАЗ" съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. Пострадавших нет, только автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Авария произошла сегодня рано утром, около 5:10 часов, на 423 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ». По предварительной информации: водитель...
 
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