Презентация и обсуждение проектов «Две площади одного квартала» состоялось в горисполкоме

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, был объявлен конкурс с техническим заданием на разработку архитектурно-строительной концепции «Две площади одного квартала», предусматривающей реконструкцию квартала центральной части города Бреста в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева. На конкурс было представлено 11 проектов.





Для участников были поставлены следующие задачи: решить проблему с недостатком парковочных мест в данном квартале; обеспечить подземным или многоуровневым паркингом, расположенным на территории бывшего автовокзала с учетом потребностей как многофункционального комплекса, так и рынка; создать многофункциональный объект с организацией нового публичного пространства в районе ул. Мицкевича с выразительным архитектурным обликом; предложить более рациональное использование торговых площадей территории Центрального рынка; использовать современный дизайн и приемы комплексного благоустройства для создания универсальной среды на территории квартала и пр.





– Конкурс получился международным, потому что есть представители из Дании, России. Каждый из участников представит свой проект градостроительному совету, ответит на все вопросы. По итогам этих презентаций мы должны определить, кто будет победителем и какой проект, возможно, реализовать на данной территории, – рассказал Zarya.by начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома Николай Власюк. – Мы пригласили и потенциальных застройщиков, которые могут высказываться и задавать вопросы. Многое зависит от того, насколько убедительны будут подача, идея и презентация. Ранее в интернете мы разместили все проекты с аннотацией, описанием каждой из идей, получили ряд отзывов, которые тоже учтем при подведении итогов. Но последнее слово все равно за профессионалами.





Квартал в центральной части города должен быть еще одним центром притяжения как брестчан, так и гостей города. Этой мыслью поделился глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский: «Для Ленинского района этот вопрос очень важен. Хотелось бы, чтобы эта площадь была многофункциональным пространством, где ежегодно, независимо от погоды, что-то происходит: чтобы было достаточно места для встречи гостей, чтобы была возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия и т.д.».





















При подведении итогов конкурса городской архитектурно-градостроительный совет основное внимание уделит архитектурно-пространственному и функциональному решению реконструируемой территории бывшего автовокзала с увязкой с прилегающей территорией.

О проекте-победителе станет известно немного позже.