Источник материала: Виртуальный Брест

Утро может быть недобрым - это знают автовладельцы, которые хоть раз столкнулись с ситуацией повреждения их транспортного средства.





Как правило, неприятности в виде царапин, вмятин, трещин на стекле автомобиля, проколов колес обнаруживаются на рассвете. Установить виновника непростая задача - подобные правонарушения совершаются преимущественно в темное время суток, что усложняет поиск злоумышленника.

Бывают и другие истории. Стараясь вместить "железного коня" на парковочное место, водитель предпринимает усилия, чтобы "вписаться". Но вот неудача - при парковке задним ходом случайно "цепляет" бампер стоящего рядом автомобиля. Пытаясь решить инцидент мирным путем, виновник ДТП предлагает определенную сумму для устранения последствий. Но пострадавший не соглашается с оценкой, будучи уверенным, что сумма должна быть в разы больше.

Как происходит определение размера вреда, причиненного автомобилю в результате повреждений? Что берется во внимание экспертами при оценке ущерба? Почему некоторые автовладельцы радуются, когда видят вмятины на своем авто? Об этом рассказали эксперты-автотовароведы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Евгений Игнатюк и Игорь Касьяник.

И "жигули", и новый Land Cruiser

- Каждый случай в нашей практике индивидуален. Несомненно, повреждения автомобиля могут быть одинаковыми, например, четкая царапина на крыле, однако при оценке мы учитываем не только характер и степень деформации, но и состояние кузовных элементов транспортного средства до инцидента. Наличие "возрастных болячек" авто в виде коррозии, следов некачественного ремонта, царапин, которые имелись ранее, влияет на окончательную сумму причиненного вреда, - рассказывает Евгений Игнатюк.





В практике специалистов немало примеров, когда возрастной автомобиль при определении размера вреда имел, на удивление, идеальный внешний вид до повреждения. Например, "жигули" 1981 г.в. стояли во дворе дома, когда проходившие мимо хулиганы решили их подпортить. Сквозные повреждения от ударов ножом пришлись на капот и багажник советской "классики".

- При исследовании автомобиля удивила его "оболочка"- даже следов коррозии не было. Как оказалось, пару месяцев назад владелец полностью отремонтировал и восстановил свой автомобиль, - делится Игорь Касьяник. - По результатам экспертизы, учитывая идеальное состояние авто, сумма вреда составила 700 рублей.





Порой автовладельцы не согласны с заключением экспертизы. Мол, ожидал сумму значительно больше, автомобиль ведь почти новый. Эксперты отмечают, что потерпевшие иногда преувеличивают, называя сумму ущерба. По этой причине сотрудники правоохранительных органов назначают проведение автотовароведческой экспертизы.





Новые и дорогие автомобили для определения размера вреда поступают на исследование нечасто. Но каждый такой случай для специалистов запоминающийся, ведь порой стоимость некоторых авто составляет более 60.000 долларов. Эксперты вспоминают одну Toyota Land Cruiser.

- Автомобиль приближался к пешеходному переходу, когда внезапно на "зебру" выбежал мужчина. Водитель успел притормозить прямо перед пешеходом. Возмущенный тем, что водитель его не заметил раньше, мужчина ударил ногой дверь дорогого авто. Владелец Toyota Land Cruiser обратился для определения размера вреда. В результате исследования сумма ущерба составила 10 рублей - стоимость устранения незначительной потертости на внешнем слое лакокрасочного покрытия, оставшейся от следов обуви пешехода. Никаких вмятин, царапин на автомобиле не было.

Ваш автомобиль… "погиб"

Специалисты рассказали, что в их практике были случаи, когда владельцы транспортных средств чуть ли не радовались, обнаружив на своем авто повреждения в результате мелкого ДТП или действий хулиганов. Мол, трещина на стекле раньше была, на крыле коррозия появилась, а сейчас есть возможность за чужой счет обновить эти участки. Но такая хитрость автовладельцев не проходит. В доказательство Евгений Игнатюк приводит пример:

- В милицию обратился житель Барановичей. Он сообщил, что неизвестный разбил лобовое стекло его автомобиля Renault. По горячим следам правоохранителям удалось установить личность вредителя, с которого потерпевший требовал возмещения стоимости ущерба в виде замены стекла. Для установления суммы была проведена автотовароведческая экспертиза. Как оказалось, на стекле автомобиля ранее была трещина как раз в зоне работы щеток стеклоочистителя. Замену "лобовухи" водитель должен был произвести сам, так как по этой причине авто не допускается к участию в дорожном движении. В итоге возмещения ущерба не последовало, владелец самостоятельно заменил стекло, что, конечно же, не избавило вредителя от установленного законом наказания.





При проведении автотовароведческой экспертизы специалисты стали чаще сталкиваться с еще одной категорией авто - так называемыми "погибшими". Такой термин эксперты употребляют в случаях, когда сумма восстановительных работ при ремонте транспортного средства превышает его стоимость до повреждения. При этом ремонт автомобиля считается экономически нецелесообразным, само транспортное средство признается "погибшим", а ущерб - равным его цене до инцидента. Чаще всего это касается случаев, когда автомобиль попал в серьезное ДТП или оказался в огне.





Вот и сейчас эксперты выносят свой вердикт по нестандартной истории: хозяин Nissan оставил его на СТО для проведения ремонтных работ, но горе-специалист после устранения неисправностей решил прокатиться на авто по городу, не справился с управлением, попал в ДТП, в результате которого Nissan перевернулся.





- Стоимость ремонта транспортного средства с учетом НДС составит 5 тысяч белорусских рублей, а стоимость аналогичного исправного авто - 4 тысячи, - рассуждает Евгений Игнатюк. - Это типичный пример "погибшего" автомобиля.

Раздел "неделимого"



За помощью к автотовароведам обращаются и в рамках гражданского судопроизводства. Как правило, это касается вопросов раздела имущества, а именно - автомобиля, приобретенного в браке. В таких случаях специалистам необходимо установить его стоимость на момент "дележки".





В практике экспертов встречались курьезные случаи, один из них вспоминает Игорь Касьяник:

- В суд обратилась пенсионерка. Так случилось, что они с мужем развелись, причем 75-летний супруг выступил в качестве инициатора. Семейная пара, еще находясь в браке, в 2013 году в салоне приобрела автомобиль Volkswagen Polo - его женщина и хотела поделить. Но бывший супруг утверждал, что машина уже старая, и оценил ее в 5 тысяч белорусских рублей. Бывшая супруга не согласилась. При проведении автотовароведческой экспертизы с учетом износа и дефектов эксплуатации рыночная стоимость автомобиля составила около 14 тысяч белорусских рублей. Мужчине не удалось обмануть бывшую жену.





Все чаще эксперты сталкиваются с оценкой деталей, узлов и агрегатов автомобиля, которые были похищены. Злоумышленники могут снять с машины что угодно, начиная с эмблемы и заканчивая двигателем.

В таких ситуациях назначают экспертизу для установления стоимости похищенных частей. Исследование выглядит следующим образом: эксперты находят деталь автомобиля в специализированной программе, в которой содержатся данные о стоимости частей транспортных средств, рассчитывают ее износ в зависимости от пробега автомобиля и срока его эксплуатации. Как отмечают специалисты, чаще всего в автомобилях "пропадают" эмблемы, колпаки, зеркала и молдинги.





С каждым автомобилем может случиться неприятная ситуация, будь то дорожно-транспортное происшествие, кража или повреждение "ночующего" авто. Несмотря на то что для большинства автовладельцев их машины стали родными и близкими сердцу, необходимо помнить, что это всего лишь автомобиль, в случае порчи которого есть цивилизованные способы разрешения спорных моментов.

- Эксперты-автотовароведы с использованием современного оборудования, применяя утвержденные методики, могут всесторонне исследовать любые "ранения" транспортного средства и дать объективную оценку стоимости причиненного вреда, - заключают в Комитете судебных экспертиз.