Почему овощи будут неизбежно дорожать в Беларуси: мнение фермера

Источник материала: Виртуальный Брест

Рост цен на плодоовощную продукцию в Беларуси неизбежен. Эксперт и собеседник Sputnik, представитель частных производств, рассказал о том, как происходит формирование цен на плодоовощную продукцию и о ситуации в целом.





Плодоовощную продукцию потребителю поставляют государственные сельскохозяйственные и фермеры, причем доля вторых значительна. Как получается, что при более чем достаточном уровне производства плодоовощная продукция в стране все-таки дорожает?

Корреспондент Sputnik побеседовал с руководителем крестьянского хозяйства в Житковичском районе Михаилом Шрубом.

"Повышение цены (конечной – Sputnik) на продукцию не значит повышение цены на нее у производителя. Есть неизбежные вещи – неурожай, повышение затрат, сезонные колебания, на которые нужно обращать внимание, они неустранимы. Цена будет расти, так как мировые цены выше, и значительная часть овощей, например, те же томаты, за границей выращиваются в лучших условиях", — рассказал Шруб.

Монопольный произвол и наценка 100%

Эксперт объяснил, что высокие цены для нашего потребителя складываются из нескольких факторов. По его словам, фермерские хозяйства сегодня работают в условиях очень жесткой конкуренции.

"Он (фермер – Sputnik) сталкивается с монополистами, торговыми сетями – может, это слишком жестко сказано, но фактически это монополист — и противопоставить что-то серьезное у нас часто не получается. Что делать? Развивать иные виды продаж, магазины шаговой торговли – мы зря разрушили этот целый сегмент. Мы работали 20-25 лет с 50 магазинами, все было хорошо, и эти магазины никогда наценку более 30% не устанавливали. Сети выставляют 100% и выше. Говорят, что развивают сети, потому что это прогрессивная форма торговли – какая же она прогрессивная, которая увеличивает наценку на продукт", — объяснил эксперт.

Он также указал на ярмарки, лотки, пояснив, что это один из способов поддержать малое хозяйство.

"Я бываю в Брюсселе, Париже, Амстердаме – там существуют ежедневные ярмарки – торгуют 3-4 часа, потом убирают, после них все чисто, там ходят туристы. Это никому не мешает, продают там фермеры, которые и производят. Это направление продаж очень важно для коллег, которые только начинают расти", — отметил собеседник Sputnik.

Сколько посредников между фермером и покупателем?

Специалист считает, что само понятие стабилизационного фонда говорит, что он должен стабилизировать ситуацию на рынке.

"Если он не стабилизирует ее, значит, что-то не так – надо или объемы наращивать, или менять условия продаж, чтобы они были привлекательными", - уверен Шруб.

В этом случае, отметил он, фермеры с удовольствием продадут продукцию осенью, тем более что у них не всегда есть условия для хранения. С другой стороны будет сформирован объем продукции, который позволит влиять на колебания на рынке.

"Дожали фермеров, снизили цены на 20%, и что, цены для потребителя снизятся на этот процент? Нет, они могут даже еще вырасти. То есть эта добавленная стоимость, которую отняли у фермерских хозяйств, найдет своего хозяина, поверьте, на пути к потребителю. Потому что между фермером и конечным покупателем на самом деле много посредников", — сообщил он.

Экспорт никто не отменял

По словам Шруба, внешние факторы также влияют на цену. Если в Беларуси невыгодно продавать картофель по низким ценам, а в России его можно реализовать дороже — производитель ориентируется на экспорт.

Российский рынок имеет большую емкость, в этом году по ряду причин "проснулся" украинский, много картофеля было продано в Молдову.

"Меньше будет разговоров о росте цен и объемах производства, если органы на местах будут озабочены развитием фермерских хозяйств – нужно, чтобы их было больше. У нас продукции овощной производится вроде бы немало, но это касается традиционных видов овощей. Всю замороженную продукцию мы везем из Польши, потому что никто не пытался делать замороженную продукцию, нет ассортимента. Чтобы был ассортимент, надо много-много производителей, и тогда мы займем эту нишу", — уверен специалист.

Он убежден, что нужно создавать больше привлекательных условий для фермерских хозяйств – давать землю, где они просят, создавать условия, вернуть льготное кредитование для становления фермерских хозяйств, которое существовало раньше.

Поможет ли искусственное сдерживание цен?

Михаил Шруб уверен, что если использовать политику искусственного сдерживания цен – неважно, в сетях или у фермеров – это плохая идея, потому что в конце она приведет к стагнации всех процессов.

"В том числе это остановит рост зарплаты, приведет к росту налога и так далее – нельзя этого делать. Нужно обеспечивать не просто рост зарплаты, но и чтобы он был за счет повышения производительности труда", — считает фермер.