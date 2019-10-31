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Юбилейный поезд Брест–Владивосток отправится с вокзала Брест-Центральный в 2020 году

01.11.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Юбилейный поезд Брест – Владивосток отправится с вокзала Брест-Центральный в 2020 году в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилейный поезд Брест–Владивосток отправится с вокзала Брест-Центральный в 2020 году

Уникальный маршрут, в ходе которого эшелон сделает остановки в Минске, Могилеве и Орше, обогнет Байкал и достигнет Дальнего Востока, разработан и будет реализован в рамках проекта Союзного государства. Об этом рассказал сегодня на встрече со студентами и преподавателями Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

- Брест ждет масштабное мероприятие в следующем году: город станет стартовой площадкой крупного проекта Союзного государства, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 21 июля 2020 года исполняется ровно 75 лет, когда прибыл первый поезд с героями-победителями из Берлина на Белорусский вокзал Москвы. Там были представители разных национальностей, которые населяли огромный Советский Союз. В ознаменование этого события мы хотим из Бреста отправить Юбилейный поезд Победы, которым проедут до Владивостока с остановками в знаковых местах порядка 200 молодых людей, - рассказал Игорь Карпенко.

Министр образования пояснил, что конечный пункт маршрута выбран не случайно: «Мы хотим подчеркнуть, что и труженики тыла внесли свой вклад в общую Победу. И еще важный факт, что именно на Дальнем Востоке закончилась Вторая мировая война. Будет объявлен конкурсный отбор участников, которым займется Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи», - сказал Игорь Карпенко.

Также в открытом диалоге принимали участие заместитель министра спорта и туризма и молодежной политики Азербайджанской Республики Интигам Бабаев и делегация азербайджанской молодежи, которые в рамках Дней молодежи Азербайджанской Республики в Беларуси посетили Брест.

Игорь Карпенко поддержал предложение Интигама Бабаева организовать на системной основе совместные молодежные патриотические лагеря на базе Патриотического центра в Брестской крепости. По его мнению, необходимо развивать инфраструктуру Патриотического центра: в частности, предусмотреть не только палаточные, но и стационарные места проживания, чтобы лагерь мог работать круглогодично.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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