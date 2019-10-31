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Юлия Романюк презентует первую персональную выставку гравюр
01.11.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Юлия Романюк, о которой Zarya.by писала недавно
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Юлия Романюк, о которой Zarya.by писала недавно (В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах), презентует сегодня первую персональную выставку в отеле...
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