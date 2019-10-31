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Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

01.11.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 150 дневных лагерей. Оздоровятся почти 10 тысяч учащихся. Программа для школьников насыщенная – экскурсии, трудовые акции и спортивные мероприятия.

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

Татьяна Цвирко, начальник отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:
Такие оздоровительные лагеря дневного пребывания будут организованы в каждом районе, практически в каждом учреждении образования. Потому что это прекрасная возможность в период осенних каникул подтянуть знания по некоторым предметам, расширить кругозор, повысить свой интеллектуальный уровень, заняться творчеством – все то, что востребовано сегодня детьми.

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

Для старшеклассников каникулы станут важным этапом. Для молодежи будут организованы специальные мероприятия по профессиональной ориентации.

Люди в материале: Татьяна Цвирко
 
 
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Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений...
 
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