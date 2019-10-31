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Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 150 дневных лагерей. Оздоровятся почти 10 тысяч учащихся. Программа для школьников насыщенная – экскурсии, трудовые акции и спортивные мероприятия.
Татьяна Цвирко, начальник отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:
Для старшеклассников каникулы станут важным этапом. Для молодежи будут организованы специальные мероприятия по профессиональной ориентации.
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Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений...
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